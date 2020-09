Volkswagen : perspectives positives malgré la crise

30/09/2020 | 12:03

Le groupe Volkswagen confirme ses perspectives pour 2020 et maintient les investissements prévus malgré la pandémie. 'La transformation du Groupe n'est pas freinée par le corona, mais accélérée ', a d'ailleurs assuré le directeur général du groupe, Herbert Diess.



Volkswagen prévoit d'investir 33 milliards d'euros dans la mobilité électrique d'ici 2024 et ambitionne de devenir le leader du marché des véhicules électriques à batterie.



Les ventes mondiales du groupe ont chuté de 21,5% lors des huit premiers mois de l'année : 5,6 millions de véhicules ont été vendus pendant cette période contre 7,1 millions un an plus tôt. Malgré tout, le groupe a enregistré une croissance de 0,4 point de sa part de marché mondiale par rapport à l'année précédente, portant cette part à 13%.



Le groupe confirme par ailleurs les perspectives d'un résultat d'exploitation positif pour 2020.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.