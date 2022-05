Volkswagen pourrait ressusciter les véhicules Scout aux États-Unis

Volkswagen envisage de réintroduire la marque de véhicules tout-terrain Scout aux États-Unis en proposant de nouveaux pick-up et SUV électriques, ont déclaré mercredi deux personnes ayant connaissance du dossier. Le constructeur automobile allemand investirait environ 100 millions d'euros dans la nouvelle marque Scout, ont précisé ces personnes, en recherchant éventuellement un financement externe par le biais d'investisseurs ou d'une introduction en bourse pour étendre ses capacités de production. Le conseil de surveillance de Volkswagen "prendra une décision sur le sujet" lors d'une réunion plus tard dans la journée de mercredi, a confirmé un porte-parole, ajoutant qu'une mise à jour était prévue plus tard dans la journée de mercredi.

Volkswagen s'est éloigné des voitures aux États-Unis à mesure qu'il ajoute des modèles électriques. Les SUV représentent désormais environ 75% des ventes américaines des marques VW et Audi du groupe, qui représentent environ 4% des ventes de l'industrie automobile américaine. Les ventes américaines de ces deux marques ont baissé d'environ 30 % au premier trimestre.

Les véhicules Scout et Travelall fabriqués par International Harvester ont été les précurseurs, tant par leur fonction que par leur style, des SUV populaires des trois grands constructeurs automobiles de Détroit, tels que le Ford Bronco et le Chevrolet Suburban de General Motors. Harvester a cessé de construire le Scout et le Traveall en 1980, après les chocs pétroliers du milieu des années 1970, alors qu'elle était en pleine restructuration. Mais le "look" Scout est toujours présent dans des véhicules tels que l'actuel Bronco de Ford et la ligne de pick-up et de SUV R1 de Rivian, une start-up spécialisée dans les véhicules électriques.

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que Volkswagen espérait vendre jusqu'à 250 000 véhicules de la marque Scout par an aux États-Unis et commencer la production en 2026. Volkswagen a révélé pour la première fois qu'il envisageait d'utiliser le nom Scout à la fin de l'année dernière. L'entreprise Traton SE du constructeur automobile a acquis le fabricant américain de camions Navistar en 2020, qui possède le nom Scout.

En 2020, GM a déclaré qu'il ressusciterait le nom Hummer pour construire des SUV et des camionnettes électriques. Au 31 mars, 100 camionnettes Hummer EV avaient été livrées aux États-Unis.