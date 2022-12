Volkswagen : présentera le nouvelle ID.3 au printemps

Volkswagen annonce que la nouvelle ID.3 sera dévoilée au public au printemps prochain.Actuellement, l'ID.3 est produite dans les usines de Zwickau et de Dresde en Allemagne. Cependant, le réseau de production sera élargi l'année prochaine pour inclure la principale usine Volkswagen de Wolfsburg afin de faire face à la demande des clients pour ce modèle compact entièrement électrique.' La nouvelle ID.3 démontre notre engagement envers la qualité, le design et la durabilité. Le design a mûri et nous avons amélioré les matériaux utilisés à l'intérieur ', assure Imelda Labbé, membre du conseil d'administration de Volkswagen pour les ventes, le marketing et l'après-vente.Le constructeur précise que l'équipement de série a également été amélioré et comprendra désormais un écran d'une diagonale de 12 pouces (30,5 centimètres), un plancher de coffre amovible et une console centrale avec deux porte-gobelets.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.