Volkswagen prévoit 10 modèles de véhicules électriques supplémentaires d'ici 2026

"En tant que VW, nous restons fermement engagés en Chine [...]. Notre principe directeur est le développement en Chine, pour la Chine à pleine vitesse", a déclaré Thomas Schafer, directeur général de VW Passenger Cars, lors du salon de l'automobile de Shanghai.

Volkswagen, la marque de véhicules de tourisme la plus vendue en Chine depuis des décennies, fait partie des marques automobiles étrangères héritées qui voient leurs parts du plus grand marché automobile du monde se réduire, car elles sont à la traîne par rapport à leurs homologues chinoises en ce qui concerne le lancement de voitures électriques. Pour 2022, Volkswagen a vu ses ventes chuter de 3,6 %, à 3,18 millions de véhicules.

En février, le fabricant chinois de VE BYD a dépassé les ventes de voitures de marque Volkswagen, devenant ainsi la marque de voitures particulières la plus vendue en Chine pour le deuxième mois consécutif.

En dévoilant le modèle haut de gamme ID.7 EV mardi, M. Schafer a déclaré que Volkswagen prévoyait d'introduire 10 autres modèles EV d'ici 2026.

Volkswagen a déclaré plus tôt cette année qu'il vise à accélérer son temps utile pour la commercialisation de nouveaux modèles de quatre ans à plus près de la moyenne de 2,5 ans pour ses homologues chinois, en partie en localisant encore plus la recherche et le développement pour les modèles chinois.

M. Schafer a déclaré que l'entreprise investissait massivement avec ses partenaires chinois dans la conception, la production et la recherche et le développement, ajoutant qu'elle comptait jusqu'à 2 000 développeurs dans son centre de recherche et de développement dans la province d'Anhui.