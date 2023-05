Volkswagen prévoit une refonte de sa marque principale afin d'augmenter les rendements - note interne

Le constructeur automobile allemand Volkswagen prévoit de réorganiser sa marque principale afin d'accroître l'efficacité et le rendement, selon une note interne de Thomas Schaefer, responsable de la marque VW, consultée par Reuters mercredi.

"Nous constatons que notre marque - malgré tous ses atouts - ne repose pas encore sur une base économique suffisamment solide", a écrit M. Schaefer dans cette note.

"Nous devons créer de bons rendements compétitifs en temps utile et dans un monde continuellement volatile", a-t-il écrit. L'objectif de la marque principale est un rendement des ventes de 6,5 %, contre 3 % au premier trimestre de cette année.

M. Schaefer a mis en cause un environnement difficile, notamment le risque de récession, les conflits géopolitiques, l'instabilité des chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix des matières premières et de l'énergie.

"La pression monte. La marque Volkswagen doit agir", a-t-il écrit.

Le quotidien économique Handelsblatt a été le premier à faire état de ces projets, affirmant qu'ils impliquaient des réductions de coûts et visaient à accroître les résultats annuels d'au moins 3 milliards d'euros. Le journal a également cité des sources de l'entreprise qui ont déclaré que les plans ne prévoyaient pas de suppressions d'emplois, même si le nombre total d'employés pourrait diminuer.

La présidente du comité d'entreprise, Daniela Cavallo, a déclaré au Handelsblatt qu'elle avait pris connaissance de ces plans.

"La rentabilité et la sécurité de l'emploi sont des objectifs communs et d'égale importance", a-t-elle déclaré au Handelsblatt, ajoutant que le comité d'entreprise n'accepterait pas de réductions de salaires ou d'emplois. "Mais il n'y a aucun projet dans ce sens", a-t-elle ajouté.

Dans la note dont Reuters a pris connaissance, Mme Schaefer a écrit que les détails de la réorganisation seraient élaborés dans les semaines et les mois à venir.

Il a également déclaré qu'il souhaitait accroître les synergies entre les marques grâce à un développement et à une production conjoints, y compris en utilisant des plates-formes communes dans certains domaines. (Reportage de Madeline Chambers, édition de Chris Reese et Leslie Adler)