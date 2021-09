Volkswagen : projet d'usine de batteries en Chine

Volkswagen a annoncé jeudi le début de la construction en Chine d'une usine dédiée à la fabrication de systèmes de batterie pour ses véhicules électriques, une première dans le pays.



Le site basé à Hefei, dans la province d'Anhui, doit produire plus de 150.000 systèmes de batterie par an, avec l'objectif d'alimenter les modèles 100% électriques du constructeur automobile allemand.



Dans un communiqué, Volkswagen indique qu'il a prévu d'investir d'ici à 2025 plus de 140 millions d'euros au sein du site, dont la mise en production est prévue au second semestre 2023.



En Allemagne, son usine de Braunschweig se trouve aujourd'hui en ordre de marche pour produire 500.000 systèmes de batterie par an.



