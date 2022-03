Volkswagen : s'apprête à dévoiler l'ID Buzz tout électrique

Volkswagen dévoilera sa nouvelle ID.Buzz tout électrique le 9 mars en première mondiale. Deux versions - bus et cargo - seront lancées sur le marché.



'Cette version tout électrique du légendaire Microbus a été entièrement repensée', souligne le constructeur.



Volkswagen a placé la durabilité au coeur du concept d'ID.Buzz tout électrique, le véhicule intégrant une part plus importante de matériaux recyclés et n'arbore pas de cuir animal.



Avec ses cinq places, l'ID.Buzz Cargo dispose d'un volume de rangement de plus de 3,9 m³.



Ce véhicule s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Volkswagen de réduire de 40% ses émissions de carbone par véhicule en Europe d'ici 2030. Conformément à son objectif 'Way to Zero', l'entreprise prévoit d'être climatiquement neutre d'ici 2050 au plus tard.



