Volkswagen AG est une société basée en Allemagne, qui fabrique et vend des véhicules. La société opère à travers quatre segments : Les voitures particulières, qui couvrent le développement de véhicules et de moteurs, la production et la vente de voitures particulières, ainsi que l'activité correspondante de pièces d'origine ; les véhicules commerciaux, qui comprennent le développement, la production et la vente de véhicules commerciaux légers, de camions et de bus, l'activité de pièces d'origine et les services connexes ; l'ingénierie énergétique, qui comprend le développement et la production de moteurs diesel, de turbocompresseurs, de turbines industrielles et de systèmes de réacteurs chimiques, la production de réducteurs, de composants de propulsion et de systèmes de test, et les services financiers, qui comprennent le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, les activités bancaires et d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.

Secteur Fabricants de voitures et camions