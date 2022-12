Volkswagen s'attend à une année 2023 difficile pour son unité de services financiers

"Nous constatons que les gens sont plus prudents en raison des prévisions de récession, et nous ne vendons pas autant de voitures", a déclaré Frank Fiedler, directeur financier de Volkswagen Financial Services, à Braunschweig mercredi soir.

La hausse des taux d'intérêt pourrait peser sur les bénéfices de l'année à venir, a-t-il dit, ajoutant que l'unité Volkswagen ne pouvait pas encore faire de prévisions concrètes pour son bénéfice d'exploitation.

L'unité financière profite encore des prix élevés des voitures d'occasion et des coûts moins élevés des risques de crédit et de valeur résiduelle pour l'année en cours. Le bénéfice d'exploitation devrait se situer dans une fourchette de 5 milliards à 5,5 milliards d'euros, a déclaré M. Fiedler.

Cela se compare à une prévision précédente d'environ 5 milliards d'euros, et à un bénéfice d'exploitation de 5,7 milliards d'euros en 2021.