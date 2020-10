Volkswagen : se lance dans la construction de SUV hybrides

13/10/2020 | 16:00

Le constructeur allemand présente deux versions électriques de son modèle phare, le Touareg eHybrid et le Touareg R, et annonce l'ouverture des pré-ventes. Ces deux SUV sont des modèles hybrides rechargeables et affichent une autonomie de 47 kilomètres en 100% électrique.



Lors des longs trajets, la batterie est rechargée en continu notamment via la récupération de l'énergie du freinage. En combinant l'électrique et la propulsion traditionnelle, l'autonomie des deux véhicules peut ainsi atteindre 810 kilomètres, assure le constructeur.



Le Touareg dispose par ailleurs des dernières technologies, comme la conduite assistée : le SUV réagit aux véhicules qui le précédent mais aussi aux limitations de vitesse et au tracé de la route (virages, ronds-points, carrefour etc.). De plus, avec Park Assist, une application pour smartphone, le véhicule pourra se garer et/ou quitter tout seul sa place de parking.





