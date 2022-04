Volkswagen : tarifs fixes pour la recharge des véhicules

Le groupe Volkswagen annonce que ses marques Volkswagen, Cupra/Seat et ŠKODA proposeront désormais une 'transparence optimale des coûts' de recharge des véhicules électriques en proposant des prix fixes au kilowattheure sur l'ensemble du réseau de recharge.



Dans le même temps, le groupe Volkswagen continue d'étendre son réseau de recharge européen: les conducteurs de voitures électriques peuvent désormais utiliser plus de 310000points de recharge dans toute l'Europe, dont environ 10000chargeurs rapides sur plus de 3000emplacements.



À l'avenir, les clients auront le choix entre trois tarifs de base, chacun avec des prix fixes par kilowattheure facturé. Les nouveaux tarifs s'appliquent aux clients de We Charge (Volkswagen), Powerpass (ŠKODA), Easy Charging (SEAT/CUPRA) et Elli, marque qui regroupe toutes les activités du Groupe autour de la thématique charge & énergie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.