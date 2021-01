Volkswagen : 'une percée dans la mobilité électrique' en 2020

L'année 2020 aura marqué la 'percée dans la mobilité électrique' pour Volkswagen, estime Ralf Brandstätter, directeur général de Volkswagen Passenger Cars.



VW a ainsi livré plus de véhicules électriques dans le monde en 2020 que jamais auparavant, avec un total de plus de 212 000 voitures électriques (+158% par rapport à 2019), dont près de 134 000 véhicules électriques à batterie (+197% par rapport à 2019).



Dans un environnement de marché difficile, Volkswagen a livré un total de 5,328 millions de véhicules à travers le monde, soit un recul de 15% par rapport à l'année précédente.



'Malgré toutes les restrictions du commerce automobile causées par la pandémie, nous avons pu maintenir notre part de marché mondiale et même l'étendre dans plusieurs régions', estime toutefois Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration responsable des ventes de Voitures de tourisme Volkswagen.



Volkswagen Passenger Cars a lancé neuf nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables en 2020, ce qui a porté la part des véhicules BEV et hybrides en Europe à 12,4% des livraisons totales de la marque, contre 2,3% en 2019.



Bien qu'arrivé sur le marché en septembre, le modèle le plus populaire était l'ID.3 avec 56 500 unités vendues, suivi de l'e-Golf (41 300 unités) et de la Passat GTE (24 000 unités), détaille le constructeur.



