L'entreprise allemande Volkswagen a annoncé jeudi qu'elle allait demander l'aide de Rivian, le challenger de Tesla, pour développer ses voitures électriques. Le plus grand constructeur automobile européen a l'intention de dépenser jusqu'à cinq milliards de dollars pour développer ensemble la technologie des futurs véhicules. Pour Rivian, il s'agit d'une injection d'argent bienvenue : l'entreprise est toujours dans le rouge et doit actuellement faire face à une baisse d'intérêt pour les voitures électriques aux Etats-Unis. L'action de Rivian, qui a récemment faibli, a bondi de près de 50 pour cent dans les échanges d'après-bourse aux États-Unis.

La coopération est très étroite : Logiciels, ordinateurs de commande et architecture de réseau. Un point central : Volkswagen adoptera la technologie et les logiciels de Rivian pour ses nouvelles voitures au cours de la deuxième moitié de la décennie. Le géant de l'automobile a ainsi pu économiser beaucoup d'argent par rapport à un développement de la technologie en interne. Le directeur général de Rivian, RJ Scaringe, a souligné lors d'une conférence téléphonique mardi que d'autres domaines comme les batteries ou la technologie de propulsion ne faisaient pas partie du partenariat.

Afin de permettre aux constructeurs de proposer toujours plus de fonctionnalités, les voitures ont accumulé depuis des années de plus en plus d'unités de contrôle et de faisceaux de câbles plus longs. Avec la montée en puissance des voitures électriques, une compétition s'est engagée pour de nouvelles architectures automobiles. Les tendances : moins de complexité et un accent sur le logiciel. Tesla a été un précurseur - un ordinateur sur roues.

L'architecture de Rivian : un modèle de zone plutôt qu'un trop grand nombre de petits ordinateurs

Dès le départ, Rivian a développé sa propre architecture, dans laquelle l'électronique automobile est divisée en plusieurs zones dotées de leurs propres ordinateurs. Dans la première génération de la plate-forme Rivian, 17 unités de contrôle étaient nécessaires, a déclaré Scaringe. Maintenant, pour la deuxième génération, ce nombre a été réduit à sept.

VW est confronté depuis des années à des problèmes dans le développement de ses logiciels pour les voitures électriques, ce qui a déjà retardé le lancement de certains modèles. Scaringe a mis le doigt sur la plaie mardi. Au cours des dernières années, il s'est rendu compte que les constructeurs établis avaient des difficultés à développer leurs propres logiciels.

Selon lui, la raison en est la manière dont les constructeurs automobiles ont mené leurs affaires pendant des décennies : Une grande partie de la technologie était achetée auprès de différents fournisseurs, "le résultat était une multitude de petits ordinateurs reliés à des fonctions bien précises". Lorsque l'on vient de ce monde, il est difficile de développer une architecture par zones, dans laquelle une unité de commande assume des fonctions dans plusieurs domaines. Rivian a réparti ces ECU (Electronic Control Unit) dans le véhicule afin de raccourcir le chemin de transmission des données.

Expert : une aubaine pour VW

Rivian est l'un des rares constructeurs à disposer d'une telle architecture de zone dans la production en série - et donc précieux pour VW, a commenté l'opération l'analyste automobile de la société d'études de marché Garter, Pedro Pacheco. Si l'on considère les sommes que Volkswagen a déjà investies dans le développement de sa propre plate-forme, les milliards de Rivian sont "une véritable aubaine" pour le groupe allemand. L'accord envoie également le signal que les choses que l'on développait autrefois soi-même peuvent désormais venir d'un autre constructeur. Dans le même temps, M. Pacheco s'est demandé ce que les constructeurs faisaient de leurs propres équipes de logiciels automobiles lorsqu'ils achetaient autant.

Le plan de Rivian et de VW prévoit la création d'une coentreprise qui développerait pour les deux constructeurs. Les milliards devraient être versés à Rivian au fur et à mesure. VW commence par acheter des obligations convertibles pour un milliard de dollars. Si le laboratoire de développement commun voit le jour, VW versera un autre milliard, achètera des actions en deux tranches pour un milliard en 2025 et 2026 et accordera un autre milliard sous forme de crédit.

Volkswagen a récemment rencontré de plus en plus de difficultés dans sa course offensive vers l'électromobilité. En Europe, la demande est faible et en Chine, la concurrence est rude avec des constructeurs nationaux bon marché. Aux États-Unis, le groupe veut gagner des parts de marché significatives avec les voitures électriques et avait déjà annoncé des investissements importants à cet effet.

1,45 milliard de dollars de pertes pour 13 600 livraisons

Rivian a livré près de 13 600 voitures électriques au cours du dernier trimestre, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars et une perte de 1,45 milliard de dollars. L'entreprise est active dans deux catégories de véhicules populaires aux États-Unis : les gros SUV et les pick-up. En outre, Rivian construit pour Amazon des véhicules de livraison électriques, que l'on peut désormais voir en Europe. Le plus grand détaillant en ligne du monde est également un investisseur.

L'ambiance parmi les challengers de Tesla, qui espéraient un rythme toujours plus rapide des ventes de voitures électriques, est mitigée. Aux Etats-Unis en particulier, de nombreux acheteurs préfèrent actuellement opter pour des modèles hybrides, et la croissance de Tesla a elle aussi été soudainement freinée. La société Fisker a dû déposer le bilan. Son modèle de SUV Ocean a été mis sur le marché avec des retards et a irrité certains acheteurs et testeurs avec des problèmes de logiciel./so/DP/zb