Volkswagen : vaste plan de formation sur l'électromobilité

Volkswagen a annoncé hier un plan de formation ciblant 22 000 collaborateurs travaillant sur son site de production de l'Usine de Wolfsburg, premier site de production automobile d'Europe, pour les initier au domaine de l'électromobilité d'ici 2025.



La marque poursuit ainsi la conversion de ses usines allemandes en sites dédiés aux véhicules électriques.



En effet, après les usines de Zwickau et d'Emden, spécialisées dans les véhicules particuliers, le site de Wolfsburg devrait ainsi lui aussi produire uniquement des véhicules électriques d'ici quelques années.



Cette transformation majeure s'accompagne non seulement d'une formation spécialisée, mais a également un aspect émotionnel : l'usine de Wolfsburg a ouvert une salle baptisée ' eMotionRoom ' dans laquelle les 22000 employés en charge de la production pourront découvrir de manière ludique le processus de conversion permettant de passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques.



