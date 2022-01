Volkswagen veut doubler ses ventes EV en Chine après une année poussive

Volkswagen va probablement doubler ses ventes de véhicules électriques à batterie de la gamme ID en Chine cette année et vise à faire encore mieux, mais le constructeur automobile pourrait être gêné par une pénurie de semi-conducteurs. La série ID, que Volkswagen produit dans ses coentreprises chinoises avec SAIC Motor et FAW Group, est l'épine dorsale de ses ambitions en matière de véhicules électriques en Chine, le plus grand marché automobile du monde.

Le constructeur allemand a vendu 70 625 de ses véhicules électriques ID en Chine l'année dernière, manquant son objectif de vendre 80 000 à 100 000 voitures. Mais la production a été affectée par les épidémies régionales de COVID-19 en plus des problèmes liés aux puces. Le responsable de Volkswagen en Chine, Stephan Wollenstein, a déclaré lors d'une réunion d'information à Pékin que le constructeur automobile aimerait toujours doubler son plan initial, mais que cet objectif "n'est pas sûr à cause des approvisionnements en semi-conducteurs actuels". Il a toutefois ajouté qu'il était "plutôt positif quant au doublement des ventes".

Le groupe Volkswagen, qui possède, outre sa propre marque, Audi, Lamborghini et Porsche, a vendu 3,3 millions de voitures en Chine l'année dernière, soit une baisse de 14%, a indiqué M. Wollenstein. La société a pour objectif d'augmenter ce chiffre d'environ 15%, soit quelque 500 000 unités cette année, mais il a précisé que cela dépendrait de la situation de l'approvisionnement en puces.

Des pénuries générales

La pénurie de puces, utilisées dans tous les domaines, des capteurs de freins à la direction assistée en passant par les systèmes de divertissement, a conduit les constructeurs automobiles du monde entier à réduire ou à suspendre la production, ce qui a fait grimper les prix des véhicules neufs et d'occasion malgré la forte demande des consommateurs. Alors que le marché chinois des véhicules électriques connaît une très forte croissance, la plupart des constructeurs automobiles étrangers sont à la traîne par rapport à leurs homologues chinois pour ce qui est de la conception de voitures intelligentes et commercialement attirantes.

Nombre estimé de véhicules électriques en circulation en 2020 dans plusieurs pays (en milliers)

Le marché est désormais dominé par les marques chinoises, avec en tête BYD et Wuling - qui fait partie du groupe GM mais est une marque locale. Si Tesla se classe troisième, c'est la seule marque étrangère parmi les dix premières. "Vous ne voyez pas Volkswagen. Des acteurs comme Volkswagen, GM et Toyota ont pris beaucoup de retard dans la course aux VE intelligents en Chine", a déclaré Bill Russo, directeur du cabinet de conseil Automobility à Shanghai.

Selon M. Russo, environ 15% de toutes les voitures particulières achetées en Chine l'année dernière jusqu'en novembre étaient des voitures électriques à batterie ou des hybrides électriques rechargeables. Pour le seul mois de novembre, les ventes de voitures électriques ont représenté 21% des ventes totales de voitures particulières en Chine.