Volkswagen : jauge l'intérêt des investisseurs dans Ducati, selon des sources

LONDRES/FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen a engagé des discussions préliminaires avec des acheteurs potentiels de sa marque de motos Ducati afin d'évaluer leur intérêt, ont déclaré trois sources proches du dossier à Reuters.

Volkswagen ouvrira le mois prochain des discussions sur son prochain plan stratégique à cinq ans.

La société examinera l'avenir de ses marques Ducati, Lamborghini et Bugatti, ont ajouté ces sources, dans le cadre d'une recherche plus large d'économies d'échelle, alors qu'elle se tourne vers la production de masse de voitures électriques et qu'elle ambitionne de plus que doubler sa valeur pour atteindre les 200 milliards d'euros.

On ignore encore si Volkswagen lancera un processus de vente officiel lors de cette réunion, mais pour qu'une vente soit possible en début d'année prochaine, investisseurs et banquiers doivent évaluer les attentes en matière de prix et de compatibilité stratégique, a expliqué une des sources.

Le groupe allemand n'a pas fait de commentaire.

Volkswagen a essayé de vendre Ducati en 2017, lorsque plusieurs sociétés dont Bajaj Auto et Polaris avaient exprimé leur intérêt pour l'achat de la marque de motos italienne. Mais l'opération avait suscité l'hostilité des organisations syndicales et été abandonnée.

(Pamela Barbaglia, Arno Schuetze et Jan Schwartz; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)