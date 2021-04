Volkswagen : la SEC n'a pas aimé "Voltswagen"

Fin mars, la société s'est excusée pour sa blague potache, mais non dénuée d'arrière-pensées marketing, qui a été largement critiquée sur les médias sociaux. L'opération avait eu lieu juste avant le 1er avril, un jour où certaines entreprises publient des déclarations farfelues.

La déclaration initiale décrivant le changement de nom, publiée sur son site Web et accompagnée de tweets, a été rapportée par Reuters et d'autres médias dans le monde et comprenait une description détaillée de ses prétendus efforts de rebranding et de ses nouveaux logos.

Au moins un analyste a rédigé une note de recherche faisant l'éloge du changement de nom. Les actions privilégiées, les actions ordinaires et les ADR de VW ont augmenté le jour de l'annonce du faux nom.

Le PDG de Volkswagen Group of America, Scott Keogh, a déclaré à Reuters dans une interview du 1er avril que l'annonce du faux nom était un "gag" et une tentative de "faire de l'humour" et de "célébrer notre profonde concentration sur l'électrification."

Cette volt-face, pourrait-on dire, est cocasse quand on sait que Volkswagen a payé plus de 32 Mds€ en amendes et frais de justice depuis 2015 après le scandale du trucage des émissions polluantes de ses véhicules par un logiciel de fraude. Visiblement, la SEC n'a pas le même humour que le constructeur allemand.