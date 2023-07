Volpara Health Technologies Limited est une société néo-zélandaise qui vend et fournit des services dans le secteur des dispositifs médicaux et des logiciels de gestion de cabinet. La société fournit ses biens et services dans trois catégories de produits : les contrats de logiciels en tant que service (SaaS), les accords de maintenance de logiciels (SMA) et les contrats de vente de capital. Les contrats de logiciels en tant que service (SaaS) impliquent la vente de logiciels sur la base d'un abonnement et, le cas échéant, d'une assistance basée sur l'informatique dématérialisée. Les contrats SaaS comprennent une série de biens et de services, notamment le logiciel de base, les mises à jour et les mises à niveau du logiciel, l'installation, les intégrations et autres. Les contrats de maintenance logicielle (SMA) soutiennent les ventes d'immobilisations antérieures. Les contrats SMA comprennent un certain nombre d'obligations de performance distinctes, notamment la fourniture de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, la fourniture d'une assistance technique continue, etc. Les contrats de vente de capital impliquent la vente pure et simple de logiciels et d'éléments associés.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés