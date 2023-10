Volpara Health Technologies Limited est une société néo-zélandaise qui fabrique des logiciels permettant aux prestataires de soins de santé de comprendre le risque de cancer, ce qui permet aux patients de prendre des décisions personnelles en matière de soins et d'orienter les recommandations concernant des examens d'imagerie supplémentaires, des tests génétiques et d'autres interventions. Son analyse d'images basée sur l'intelligence artificielle (IA) permet aux radiologues de quantifier les tissus mammaires avec précision et aide les technologues à produire des mammographies avec une qualité d'image, un positionnement, une compression et une dose optimaux. Son logiciel rationalise les opérations et fournit des informations sur les performances qui favorisent l'amélioration continue de la qualité. Son logiciel est utilisé dans plus de 2 000 établissements par plus de 5 600 technologues, ce qui a un impact sur près de 15 millions de patients dans le monde. Il aide les prestataires à effectuer plus de trois millions d'évaluations du risque de cancer chaque année et peut être déployé de manière autonome ou totalement intégré aux systèmes de dossiers médicaux électroniques, aux systèmes de rapports de mammographie, au matériel d'imagerie et aux laboratoires génétiques.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés