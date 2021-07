Voltalia SA : De retour sur un niveau important 07/07/2021 | 16:45 Nicolas Chéron 07/07/2021 | 16:45 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 20.8€ | Objectif : 28.5€ | Stop : 18.8€ | Seuil d'invalidation : 24€ | Potentiel : 37.02% La zone de support moyen terme des 20.5 EUR devrait permettre au titre Voltalia SA de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 20.8 € pour viser les 28.5 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 81% à l'horizon 2023.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Avec un PER attendu à 60.05 et 42.92 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'électricité alternative Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VOLTALIA SA -15.28% 2 473 ENERGY ABSOLUTE 22.34% 6 926 CONTACT ENERGY LIMITED -5.72% 4 448 ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA.. 1.24% 4 146 ORMAT TECHNOLOGIES, INC. -23.59% 3 861 BORALEX INC. -17.00% 3 105 GUNKUL ENGINEERING PUBLIC C.. 89.68% 1 314 ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLI.. 6.04% 1 166 BCPG 0.00% 1 098 SUPER ENERGY CORPORATION -2.08% 801 AKER OFFSHORE WIND AS -48.09% 434

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 305 M 360 M - Résultat net 2021 36,6 M 43,1 M - Dette nette 2021 978 M 1 153 M - PER 2021 61,4x Rendement 2021 0,13% Capitalisation 2 133 M 2 515 M - VE / CA 2021 10,2x VE / CA 2022 9,18x Nbr Employés 1 125 Flottant 28,4% Prochain événement sur VOLTALIA SA 21/07/21 Premier semestre 2021 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 22,40 € Objectif de cours Moyen 22,10 € Ecart / Objectif Moyen -1,34% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sébastien Clerc Chief Executive Officer Marie-Odile Lavenant Chief Financial & Administrative Officer Laurence B. L. Mulliez Chairman Philippe Joubert Independent Director Evelyne Tall-Daouda Independent Director