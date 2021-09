Voltalia : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities maintient sa position 'neutre' sur Voltalia avec un objectif de cours ajusté de 23 à 23,2 euros, notant que si le premier semestre 2021 a surpris positivement en termes de croissance, l'EBITDA apparait quelque peu décevant.



L'analyste pointe l'absence de cession de sites lors du semestre, qui pèse sur la rentabilité de l'activité services, tandis que la marge de l'énergie est également un peu inférieure aux attentes en raison de décalage dans la mise en route de certaines centrales.



'Alors que le groupe va céder des sites au second semestre (cession annoncée à Copel notamment) et bénéficier à plein de ses nouvelles centrales, l'objectif annuel de 170 millions d'euros d'EBITDA normatif n'est pas remis en question', poursuit-il.



