Voltalia : baisse des ambitions,hausse de l'objectif de cours

25/09/2020 | 10:47

Voltalia a abaissé ses ambitions 2020 en tablant sur un EBITDA d'environ 100 millions d'euros et repousse son objectif initial à 2021 (160 à 180 millions).



Pour Invest Securities, l'exercice actuel se trouve affecté par l'impact de change négatif (-25 millions d'euros) consécutif à la dépréciation du BRL vs l'euro, mais aussi par une moindre performance opérationnelle au 1er semestre (-7,5 millions d'euros), ainsi que par des retards de mises en service et du décalage de vente de projets (-27 millions d'euros).



Cet accident de parcours ne remet toutefois pas en cause les solides perspectives. L'objectif d'EBITDA 2023 de 275 à 300 millions d'euros est confirmé et les capacités (2,6GW) sécurisées à 92% par des contrats.



Par conséquent, Invest Securities relève son objectif de cours à 17,2E (contre 15E) tout en restant neutre en l'absence de potentiel.



