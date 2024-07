Chiffre d’affaires au deuxième trimestre : +42%

Chiffre d’affaires à 137,8 millions d’euros au T2 2024

Ventes d’énergies : +31%. Croissance du volume de production (+26%) grâce aux nouvelles centrales, à l’augmentation du prix de vente unitaire moyen et grâce à l’indexation contractuelle, portant le chiffre d’affaires à 93,8 millions d’euros

Services : +75% (après éliminations). Progression rapide de la Construction de centrales pour clients tiers et poursuite de la progression régulière de l’Exploitation-Maintenance pour clients tiers, portant le chiffre d’affaires à 44,0 millions d’euros

Indicateurs opérationnels de capacité au 30 juin 2024

Capacité en exploitation et construction: +15% à 3,06 gigawatts (dont 2,45 gigawatts en exploitation et 0,61 gigawatt en construction)

Capacité exploitée pour les clients tiers : +15% à 6,4 gigawatts

Objectifs 2024 confirmés

Capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation

EBITDA d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

Ambitions 2027 réaffirmées

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 gigawatts, dont environ 4,2 gigawatts en exploitation

Capacité exploitée pour les clients tiers supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 1 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 évitées

évitées 100% des capacités détenues en construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes

50% des capacités solaires détenues en exploitation situées sur des sols co-utilisés ou revalorisés

Réduction de 35% de l'intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues en 2030 par rapport à 2022

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, commente : « Le deuxième trimestre 2024 accélère la trajectoire amorcée en début d'année, doublement soutenue par les progressions des Ventes d'énergie et des Services aux clients tiers. S'inscrivant dans la continuité de notre dynamique de 2023, cette performance témoigne de l'engagement et de la mobilisation sans faille de nos équipes ».





Chiffre d’affaires du second trimestre (T2) 2024

En millions d’euros T2 2024 T2 2023 Variation à taux courants Variation à taux constants S1 2024 S1 2023 Variation à taux courants Variation à taux constants Ventes d’énergie 93,8 71,8 +31% +33% 168,7 134,2 +26% +26% Services avant éliminations 122,0 169,5 -28% -28% 202,1 271,0 -25% -25% Éliminations -78,0 -144,3 -46% -45% -121,9 -210,2 -42% -42% Services après éliminations 44,0 25,2 +75% +69% 80,2 60,7 +32% +32% Chiffre d’affaires 137,8 97,0 +42% +42% 248,9 195,0 +28% +28%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 atteint 248,9 millions d’euros, en hausse de +28% à taux de change courants et constants. Il bénéficie de l’effet conjugué de la croissance de +26% des Ventes d’énergie, représentant 68% du chiffre d’affaires, et de la progression de +32% des Services pour clients tiers, représentant 32% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 59% en Europe, 35% en Amérique latine et 6% en Afrique.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 2024 s’établit à 137,8 millions d’euros, en hausse de +42% à taux de change courants et constants, avec une nouvelle hausse de +31% des Ventes d’énergie et une très forte croissance de +75% des Services aux clients tiers.

VENTES D’ENERGIE : ACCELERATION DE LA CROISSANCE



Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 issu des Ventes d’énergie atteint 168,7 millions d’euros, en hausse de +26% à taux de change courants et constants. Le taux moyen EUR/BRL est de 5,49 au premier semestre 2024, contre 5,48 au premier semestre 2023.

T2 2024 T2 2023 Variation S1 2024 S1 2023 Variation Production (en GWh) 1 111 882 +26% 2 084 1 842 +13% Puissance en exploitation (en MW) 2 452 1 699 +44% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 057 2 661 +15% Facteur de charge éolien en France 18% 18% stable 22% 22% stable Facteur de charge éolien au Brésil 27% 30% -3pts 27% 35% -8pts Facteur de charge solaire en France 18% 22% -4pts 14% 17% -3pts Facteur de charge solaire au Brésil 21% 25% -4pts 23% 27% -4pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 32% 30% +2pts 27% 26% +1pt Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 22% 24% -2pts 15% 17% -2pts

La production du deuxième trimestre atteint 1 111 GWh en hausse de +26%. La production des centrales mises en services depuis le 30 juin 2023 a plus que compensé la baisse des facteurs de charge en France et au Brésil et l’effet des cessions de centrales fin 2023. Pour la première fois, la production solaire pèse plus de la moitié de la production totale de Voltalia.

Analyse de la production trimestrielle par pays :

Au Brésil, la production est en diminution de -2% du fait principalement de la cession de centrales fin 2023 2 , d’une moindre ressource éolienne et de travaux de maintenance préventive concentrés pendant la saison de moindre ressource éolienne.

, d’une moindre ressource éolienne et de travaux de maintenance préventive concentrés pendant la saison de moindre ressource éolienne. En France, la production progresse de +6%, bénéficiant de la mise en service des centrales Rives charentaises, Sud Vannier et Montclar.

Dans le reste du monde, la production a plus que doublé (x2,1). Voltalia bénéficie de projets mis en service principalement en Albanie et au Portugal.

La production d’Helexia poursuit sa rapide croissance (+92%) au Brésil et en Europe (France, Portugal, Espagne, Roumanie et Hongrie).

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre issu des Ventes d’énergie atteint 93,8 millions d’euros. La hausse de +31% (+33% à taux de change constants) est portée par l’augmentation du volume produit (+26%) et par l’augmentation du prix moyen de vente unitaire (+4,5%), grâce principalement à l’indexation des prix de vente dans les contrats long-terme de ventes d’électricité.

SERVICES : TRES FORTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 issu des Services pour clients tiers atteint 80,2 millions d’euros, en hausse de +32% à taux de change courants et constants. Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements progresse de +38% pour atteindre 68,0 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +7% pour atteindre 12,1 millions d'euros. Les Services pour compte propres (éliminés en consolidation) atteignent 121,9 millions d’euros, en baisse de -42% par rapport au premier semestre de 2023 qui avait vu un niveau d’activité record.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 issu des Services aux clients tiers (après éliminations) atteint 44,0 millions d’euros, en hausse de +75% (+69% à taux de change constants). Les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) diminuent de -46%, les équipes étant désormais plus fortement tournées vers les contrats pour clients tiers.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements aux clients tiers progresse de +91% pour atteindre 37,8 millions d'euros. Ce segment a notamment bénéficié des contrats de construction de projets irlandais avec ESB et Power Capital (330 MW).

aux clients tiers progresse de +91% pour atteindre 37,8 millions d'euros. Ce segment a notamment bénéficié des contrats de construction de projets irlandais avec ESB et Power Capital (330 MW). Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers est en hausse de +15% pour atteindre 6,2 millions d'euros. La capacité exploitée pour le compte de clients tiers s’élève à 6,4 GW (+15% par rapport à fin juin 2023). Ce segment a notamment bénéficié de nouveaux contrats au Brésil.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Voltalia annonce ce jour la vente d’un nouveau projet éolien en développement au Brésil

Voltalia a cédé un projet éolien à construire de 500 MW situé au sein du complexe de Macururé, dans la région de Bahia, démontrant une nouvelle fois l’appétit des investisseurs pour les sites brésiliens développés par Voltalia.

Voltalia exploite 6,4 GW pour compte de tiers3

Voltalia a annoncé la signature d’un nouveau contrat de maintenance au Brésil lui permettant de franchir le cap des 6 GW exploités pour compte de clients tiers au niveau mondial. Le nouveau contrat porte sur la maintenance prédictive, préventive et corrective, sur la gestion des stocks et les services auxiliaires pour les installations d’Arinos, un complexe développé et vendu par Voltalia dans l’état du Minas Gerais.

En Egypte, Voltalia poursuit le développement d’un complexe combinant la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert4

Avec son partenaire TAQA Arabia, Voltalia signe avec les autorités égyptiennes un accord-cadre qui s’inscrit dans la continuité du protocole (MoU) signé en décembre 2022. Le projet sera mis en œuvre en deux phases identiques, chacune comprenant un électrolyseur de 500 MW alimenté par plus de 1,3 GW d'énergie solaire et éolienne.

En Ouzbékistan, dans le complexe de Sarimay, début de construction de la centrale solaire de 126 MW5

La construction de la centrale de Sarimay Solar a débuté et sa mise en service est prévue pour le second semestre 2025. Le contrat de vente d'électricité, d'une durée de 25 ans, a été remporté en 2022. Pour financer le projet, Voltalia a mandaté la BERD et la JICA. La centrale solaire fait partie d'un complexe multi-énergies où des projets éoliens et de stockage par batteries sont par ailleurs en cours de développement. La construction de l’unité de stockage de 50 MW / 100 MWh, qui fera l'objet d'un contrat de vente à long terme à signer d’ici fin septembre, devrait être lancée début 2025.

En Ouzbékistan, signature d’un partenariat pour un projet de stockage de très grande taille (1 GWh)6

Lors du Forum International des Investissements de Tachkent, qui s’est tenu les 2 et 3 mai 2024, Voltalia a signé avec les autorités ouzbèkes un protocole pour le développement, le financement, la construction et la maintenance d’un complexe de stockage par batterie d’une capacité de 500 MW / 1000 MWh.

En Tunisie, Voltalia remporte un projet solaire de 130 MW7

Située dans la région de Gafsa, la future centrale produira assez d'électricité pour alimenter 700 000 habitants. Les revenus proviendront d'un contrat de vente d'électricité de 30 ans. La construction commencera en 2025 et la mise en service est prévue pour 2026.





Au Brésil, Voltalia remporte un contrat de maintenance de 266 MW8

En s’appuyant sur des équipes dédiées à ses centrales situées à proximité, Voltalia va gérer les services de maintenance d’une centrale solaire à Lajes, Rio Grande do Norte, pour une capacité de 266 MW. Le nouveau contrat inclut la maintenance prédictive, préventive et corrective, des services sur appel en deux heures, le nettoyage des modules, la gestion des déchets, des entrepôts et des pièces de rechange, ainsi que la documentation et le contrôle.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2024 REAFFIRMES

Voltalia réitère ses objectifs 2024 :

Capacité en exploitation et construction à environ 3,3 GW, représentant une croissance de +16% par rapport à 2023, dont environ 2,5 GW en exploitation.

EBITDA à environ 255 millions d’euros, représentant une progression de +6% par rapport à 2023, dont environ 230 millions d’euros issus des Ventes d’énergie.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2027 CONFIRMES

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers pour 2027 :

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 GW, avec environ 4,2 GW en exploitation.

Capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à 8 GW.

EBITDA normatif9 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie.

OBJECTIFS DE MISSION 2027 ET 2030 CONFIRMES

En tant qu’Entreprise à Mission, Voltalia renforce son engagement avec les objectifs suivants :

En 2027 : CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes.

évité de plus de 4 millions de tonnes. En 2027 : 100% des capacités détenues en cours de construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) aligné sur les normes de la SFI (groupe Banque mondiale).

En 2027 : 50% des MW solaires détenus en exploitation situés sur des sols co-utilisés ou revalorisés,

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées).

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées). En 2030 : -35% d’intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues par rapport à 2022, notamment en priorisant l'acquisition de panneaux solaires bas carbone.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2024, le 5 septembre 2024 (avant bourse)





DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 30 juin 2024



En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T2 2024 T2 2023 Albanie 140 140 Belgique 21 21 17 Brésil 773 721 1 494 1 112 Egypte 32 32 32 Espagne 27 27 20 France 93 244 5 341 245 Guyane française 14 7 5 24 49 44 Grèce 17 17 17 Hongrie 22 22 4 Italie 17 17 15 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 Portugal 77 77 48 Roumanie 8 8 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 866 1 513 7 10 56 2 452 1 699

Capacité en construction au 30 juin 2024

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 2 Solaire Royaume-Uni Helexia 92 Solaire Guyane Française Helexia 31 Solaire Italie Helexia 0 Solaire Belgique Helexia 1 Solaire Brésil Helexia 1 Solaire Espagne Helexia 6 Solaire France Helexia 2 Solaire Italie Helexia 1 Solaire Portugal Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3 Solaire Italie Paddock 50 Solaire Royaume-Uni Sarimay solar 126 Solaire Ouzbékistan Sinnamary 10 Biomasse Guyane Française Sinnamary 1 Stockage Guyane Française Total (en MW) 605

Production d’électricité au 30 juin 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride S1 2024 S1 2023 Albanie 136 136 0 Brésil 918 456 24 1 398 1 427 Egypte 38 38 38 France 95 42 3 140 133 Grèce 15 15 14 Guyane française 7 18 25 23 Helexia Brésil 44 44 5 Helexia Europe 147 147 94 Jordanie 65 65 64 Portugal 45 45 11 Royaume-Uni 30 30 33 Total 1 013 1 026 18 3 24 2 084 1 842

A propos de Voltalia ( www.voltalia.com ) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

