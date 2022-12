En Égypte, Voltalia et TAQA Arabia signent un protocole d'accord pour développer un complexe combinant la production d'énergie renouvelable et la production d'hydrogène vert

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, se développe en Egypte.



Voltalia et son partenaire TAQA Arabia ont signé aujourd'hui un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, pour développer, financer et exploiter un complexe combinant la production d'hydrogène vert avec la production d'énergie solaire et éolienne.

Le projet initial comprendra une nouvelle installation de production d'hydrogène vert d'une capacité de 15 000 tonnes par an, sur un site vierge près du port d'Ain Sokhna dans la zone économique du canal de Suez, grâce à un électrolyseur de 100 mégawatts alimenté par 283 mégawatts d'énergie renouvelable. Le projet sera étendu jusqu'à 150 000 tonnes par an d'hydrogène vert, avec une capacité d'électrolyseur de 1 gigawatt au total, alimentée par 2,7 gigawatts d'énergie solaire et éolienne. Le terrain nécessaire au complexe sera fourni par le gouvernement égyptien.

Lors de la cérémonie officielle de signature au Caire, le gouvernement égyptien était représenté par Dr Mostafa Madbouly - premier ministre égyptien, Dr Mohamed Shaker - ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Dr Hala El Said - ministre de la planification et du développement économique, Dr Mahmoud Essmat - ministre du secteur des entreprises publiques, et Ing. Khaled Abu Bakr, président exécutif de TAQA Arabia. Les signataires étaient Mr Ayman Soliman - PDG du Fonds Souverain d'Egypte (TSFE), Mr Waleid Gamal ElDien - Président de l'Autorité Générale de la Zone Economique du Canal de Suez (SCZONE), Mme Pakinam Kafafi - PDG de TAQA Arabia, Mr Karim El Ezzawy – Directeur pays de Voltalia Egypte, Dr Mohamed El-Khayat, Président de l'Autorité des Energies Nouvelles et Renouvelables (NREA) et Ing. Salah Ezzat, vice-président de l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Les actionnaires initiaux du complexe seront Voltalia, en tant que partenaire majoritaire, et TAQA Arabia, une filiale de QALAA Holding, un leader africain de l'énergie et des infrastructures. TSFE et EETC pourront devenir des actionnaires minoritaires.

" Nous sommes extrêmement heureux d'avoir signé ce protocole d'accord. Voltalia est actif en Égypte depuis 2017 après avoir développé, construit et exploité son projet Râ Solar au sein du complexe de Benban. Ce projet d'hydrogène vert sera une première pour Voltalia et nous permettra d'élargir la gamme de solutions renouvelables proposées à nos clients " a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 13,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1 450 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

