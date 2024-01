Mise en service de la centrale solaire de Logelbach

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le début de la production de sa centrale solaire de Logelbach en région Grand-Est d’une puissance de 12,1 mégawatts

La centrale solaire de Logelbach est installée dans la commune de Wintzenheim, située en périphérie à l’ouest de Colmar, au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace. Construite sur l’ancienne décharge du Ligibel, elle offre aujourd’hui une solution durable de production d’énergie renouvelable en valorisant économiquement et environnementalement ce site dégradé.

D’une puissance de 12,1 mégawatts, le parc solaire de Logelbach s’étend sur 12 hectares et dispose de 21 384 panneaux solaires. La production annuelle représente l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 6 000 habitants. Contribuant à la transition énergétique du territoire français, ainsi qu’à la lutte contre le réchauffement climatique mondial, cette production permettra d'éviter l'émission de 2 545 tonnes de CO 2 par an.

Avec cette nouvelle centrale, Voltalia détient au total une capacité solaire installée de 221 mégawatts en France.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, 31 janvier 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,8 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,1 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

Pièce jointe