VOLTALIA : enregistre une année 2020 record

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a annoncé avoir enregistré une activité commerciale record en 2020 avec 1 028 mégawatts sécurisés, soit 2,6 fois le niveau de la puissance sécurisée en 2019. Les entreprises, qui consomment de l'électricité renouvelable à travers les Corporate PPAs (Corporate Power Purchase Agreement, contrat direct entre un producteur d'énergie et une entreprise) représentent 25 % de la base clients. La durée moyenne des contrats signés en 2020 s'établit à 16,4 années.



En termes de technologies, 2020 signe l'accélération rapide du solaire (au sol et en toitures). La baisse importante des coûts rend le solaire particulièrement adapté aux Corporate PPAs dans un nombre croissant de pays et donne aux entreprises l'opportunité d'agir en faveur du climat, tout en réduisant leur facture énergétique.



Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, a déclaré: "Cette performance est d'autant plus remarquable dans une période de pandémie qui a ralenti l'activité de nombreux clients. Les relais de croissance ayant contribué à ce succès avaient été identifiés dans le cadre de notre plan stratégique à horizon 2023, et notamment notre capacité à mobiliser notre présence dans les Services pour croître en tant que producteur d'électricité indépendant dans des pays ciblés, l'opportunité pour Helexia d'utiliser la plateforme Voltalia pour accélérer sa croissance et le développement des Corporate PPAs en Europe."