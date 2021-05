Voltalia va céder 100% de ses parcs éoliens VSM2, 128 mégawatts et VSM4, 59 mégawatts, à la utility brésilienne Copel. La vente effective aura lieu le 30 novembre 2021, une fois que les conditions préalables auront été remplies. Ces parcs éoliens font partie du cluster Serra Branca. Ils utiliseront l'infrastructure développée et construite par Voltalia, y compris les lignes de transmission de 500 kV. Le parc VSM2 vient d'entrer en service, tandis que le parc VSM4, actuellement en construction, devrait commencer à injecter ses premiers kilowattheures en juin.



Les équipes de Voltalia continueront à assurer l'exploitation et la maintenance des deux centrales après la vente à Copel.