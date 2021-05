Voltalia a remporté en Guyane française une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries. Le spécialiste des énergies renouvelables va faire croître son complexe de Toco qui, grâce à ce nouveau contrat, confirme son rang de plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 mégawatts-heures.



Voltalia indique qu'il est l'unique lauréat de la cinquième période de l'appel d'offres CRE 4 à destination des zones non interconnectées pour les centrales solaires au sol en Guyane française.



Le projet, nommé Parc Sable Blanc, associe une centrale de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de cinq mégawatts à une unité de stockage par batteries lithium-ion d'une puissance de cinq mégawatts et d'une capacité de 9,3 mégawatts-heures.