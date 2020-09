VOLTALIA : plus pessimiste sur ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 15,8 millions d'euros contre - 8,7 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda a bondi de 71% à 23,8 millions d'euros pour des revenus en augmentation de 55% à 88,40 millions d'euros. La marge d'Ebitda du spécialiste des énergies renouvelables, à 27%, s'améliore de 5,3 points à taux de change constants, notamment grâce à un meilleur mix d'activités dans les Services qui fait plus que compenser les mauvaises conditions de vent au Brésil.Voltalia anticipe désormais un Ebitda 2020 d'environ 100 millions d'euros, soit une croissance de plus de 50 %, mais en dessous de sa fourchette d'ambition initiale de 160 à 180 millions d'euros. Les faibles niveaux de vent enregistrés au premier semestre au Brésil ont eu un impact de -7,5 millions d'euros sur l'Ebitda, les changes de -25 millions d'euros et l'effet combiné des retards liés à la Covid-19 sur les Constructions et Services est estimé à -27 millions d'euros.En 2021, grâce à la contribution du portefeuille de 1 GW de centrales en exploitation et la normalisation des Services, l'Ebitda de Voltalia devrait atteindre environ 170 millions d'euros. En 2023, grâce à l'augmentation de la puissance installée prévue, l'Ebitda devrait atteindre la fourchette 275-300 millions d'euros.Malgré les retards de construction, les ambitions de puissance installée à court et à long-terme sont confirmées : de 1 GW en exploitation attendu pour la fin 2020, la puissance visée passe à 2,6 GW en exploitation et en construction d'ici la fin 2023. Au total, Voltalia a déjà sécurisé 92 % (soit 2,4 GW) de son ambition 2023.