VOLTALIA : vend un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a vendu un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts à l'entreprise japonaise de construction Toda. Pour ce projet situé au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, l'entreprise fournira à Toda des services de construction, d'exploitation, de maintenance et de gestion administrative." Grâce à notre pipeline de projets de haute qualité et à notre modèle intégré, nous sommes en mesure de vendre des projets à différents stades : prêts à construire, en phase de construction ou déjà en exploitation. Dans le cadre de l'accord signé avec TODA, nos équipes fournissent une solution complète comprenant des services de Développement, de Construction (EPC), d'Exploitation-maintenance et de Gestion d'Actifs (au sens des services proposés par Greensolver) pour le futur parc éolien. " commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.