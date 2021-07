Voltalia : 210721- Voltalia T2 2021 revenus_VDEF

Données trimestrielles calculées par différence entre le S1 et le T1

« Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique moyenne sur le long terme

Revenus du deuxième trimestre et du premier semestre 2021

Dans la lignée du premier trimestre 2021, nous réalisons un nouveau trimestre qui bénéficie à la fois d'un meilleur niveau de ressource par rapport à la même période de l'exercice précédent, et du très fort accroissement de notre base installée qui atteint désormais près de 1,3 gigawatts. Si les défis sont encore présents, eu égard notamment à la situation qui n'est pas encore stabilisée au plan sanitaire, ce bon niveau de revenu et la saisonnalité inhérente à notre activité nous permettent à nouveau de confirmer nos objectifs 2021 et ambitions 2023 »,

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses revenus du deuxième trimestre et du premier semestre 2021.

2023 : 2,6 GW en exploitation et en construction et EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros

Objectif et ambitions à court et moyen terme réitérés

Services auprès des clients tiers : +79%. Activité Développement et Construction dynamique principalement en France, au Portugal et en Grèce

Ventes d'énergie : +62%. Augmentation de la capacité installée et bon niveau de ressource au Brésil comparé au T2 2020

Au Brésil, le production augmente de +64%. Cette croissance est à la fois portée par la hausse de +23% de la production sur les centrales historiques (incluant VSM 1, qui a été totalement raccordée au réseau dans le courant du deuxième trimestre 2020) et par le raccordement des nouvelles centrales : essentiellement VSM2, raccordée dans le courant du S2 2020, et dans une moindre mesure par VSM 3 et 4, qui ont été mises en service respectivement à la fin du premier trimestre 2021 et du deuxième trimestre 2021 et qui ont pleinement contribué à la production du Groupe fin juin 2021 ;

Les revenus du T2 2021atteignent 52,4 millions d'euros, en croissance de +62% à taux de change courants par rapport au T2 2020 et de +70% à taux de change constants.

l'euro, dans le prolongement de la crise sanitaire et économique mondiale, même si en amélioration progressive depuis le début de l'année. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 6,49 au cours du S1 2021, contre 5,4 au cours du S1 2020.

Les revenus du S1 2021atteignent 92,8 millions d'euros, en hausse de +49% à taux de change courants, portés par un meilleur niveau de ressource par rapport à la même période de l'exercice - le vent au Brésil ayant été proche de la moyenne long terme après un S1 2020 très inférieur à cette moyenne - et par l'augmentation de la puissance installée en exploitation dans les différentes régions. Celle-ci atteint 1 265 MW à fin juin 2021. La croissance à taux de change constants est de +66%, traduisant un réal brésilien toujours faible par rapport

Indicateurs opérationnels : une production en forte hausse du fait du meilleur niveau de ressource constaté au Brésil et de la forte croissance de la capacité installée

Les revenus consolidés du T2 2021 s'élèvent à 87,0 millions d'euros, en hausse de +68% à taux de change courants et de +73% à taux de change constants. Les revenus consolidés à l'issue du premier semestre de l'exercice en cours ressortent à 150,9 millions d'euros, en hausse de +70% à taux de change courants et de +83% à taux de change constants. Les Ventes d'énergie, qui s'élèvent à 92,8 millions d'euros, et les Services, qui se montent à 93,5 millions d'euros au global et à 58,1 millions d'euros pour les seules ventes externes, ont respectivement contribué à hauteur de 61% et 39% aux revenus consolidés du semestre. La part des revenus hors Brésil a représenté 67% du total des revenus consolidés de la période.

Communiqué de presse du 19 mai 2021. La loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), promulguée le 22 mai 2019, permet aux entreprises de droit français qui le souhaitent de se doter d'une « Raison d'Etre » et d'inscrire des objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts afin de devenir une « Société à Mission »

Ce crédit, d'une maturité de 5 ans, est composé d'un crédit renouvelable (pour deux tiers) et d'un prêt à terme tirable pendant deux ans (pour un tiers). Il bénéficie aussi d'une sous limite swinglineet d'une clause accordéon permettant d'augmenter son montant pendant la vie du crédit. Ce nouveau crédit syndiqué porte à

Il y a six ans, Voltalia a défini sa Raison d'Être : améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local. Très largement plébiscité par les actionnaires (99,98%) au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 19 mai, Voltalia a choisi d'adopter le statut d'Entreprise à Mission et de mettre ainsi en cohérence son activité avec ses statuts en y inscrivant, en plus de sa Raison d'Être, trois objectifs environnementaux et sociaux qu'elle poursuivra dans le cadre de son activité.

Les éliminationsde revenus sur le S1 2021 et le T2 2021 ressortent respectivement à 35,4 millions d'euros (+46% à taux de change courants et+51% à taux de change constants) et29,5 millions d'euros (+200% à taux de change courants et+205% à taux de change constants), reflétant les ventes internes de construction très majoritairement concentrées sur le deuxième trimestre.

Les revenus totaux de l'activité Développement et Construction atteignent 57,1 millions d'euros, en croissance de +143% à taux courants par rapport au T2 2020. Dans la lignée du T1 2021, Voltalia enregistre une forte activité de construction pour des projets de

Les revenus du T2 2021(internes et externes) atteignent 64,2 millions d'euros, en croissance de +120% à taux de change courants et de +121% à taux de change constants par rapport au T2 2020 :

Les revenus du S1 2021(internes et externes) atteignent 93,5 millions d'euros, en hausse de +86% à taux de change courants et de +88% à taux de change constants. Ce niveau élevé, tant en externe qu'en interne, reflète l'intensité de l'activité de construction. Les ventes externes pour compte de tiers progressent ainsi de +121% à 58,1 millions d'euros.

En France, la légère baisse de la ressource en vent a été largement compensée par l'augmentation de la capacité installée, que ce soit en éolien (Sarry), en solaire (Jonquières et Cabanon) et en biomasse (Cacao) ;

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 juillet 2021

350 millions d'euros le montant total des facilités de crédit à la disposition du Groupe, qui viennent s'ajouter aux financements dédiés aux projets. Il a pour objectif de renforcer la flexibilité financière du Groupe dans le cadre de la poursuite de sa croissance. Cette nouvelle ligne de crédit réplique le cadre innovant de celle mise en place en 2019 : son taux d'intérêt pourra être bonifié en fonction de l'atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Brésil : pleine puissance pour VSM2, VSM3 et VSM4 (339 MW) et vente de VSM2 et VSM4

Le 8 avril 2021, le parc éolien de VSM2 (128 MW)8a été complétement mis en service. Le 28 juin 2021, le parc éolien VSM39a atteint sa pleine puissance (152 MW). La production électrique, vendue jusqu'à fin juin 2021 au travers de contrats courts termes, est depuis le 1erjuillet vendue via un contrat de 20 ans à prix fixe indexé sur l'inflation avec une compagnie de distribution d'électricité. Le parc éolien VSM4 est également entré en service dans sa totalité (59 MW) le 28 juin dernier. Les parc VSM2 et VSM410seront cédés à 100 % d'ici le 30 novembre 2021 à la compagnie d'électricité Copel, desservant 4,8 millions de clients dans 395 municipalités et 1 113 localités. Les équipes de Voltalia continueront à en assurer l'exploitation et la maintenance après la cession.

France : accord de partenariat mondial avec Auchan Retail 11

Voltalia et sa filiale Helexia accompagnent désormais Auchan Retail sur l'ensemble de ses sites pour contribuer

sa transition énergétique et atteindre ses objectifs en matière de climat. Cet accord apporte une contribution déterminante à Auchan Retail pour atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation d'énergies conventionnelles. L'ambition est, d'ici 2030, d'afficher une consommation énergétique constituée à 100% d'énergie renouvelable et d'atteindre une réduction de 40% de l'intensité électrique par rapport à l'année de référence 2014.

Guyane française : une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par



batteries12

Voltalia est l'unique lauréat de la cinquième période de l'appel d'offres CRE 4 à destination des zones non interconnectées pour les centrales solaires au sol en Guyane française. Grâce à ce nouveau contrat, le complexe de Toco confirme ainsi son rang de plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 MWh. Le nouveau projet, nommé Parc Sable Blanc, associe une centrale de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de 5 MW à une unité de stockage par batteries lithium-ion d'une puissance de 5 MW et d'une capacité de 9,3 MWh

Royaume Uni : lancement de la construction de la centrale solaire de South Farm 13

En novembre 2020, la Corporation de la City de Londres a signé un contrat d'achat d'électricité avec Voltalia par lequel l'autorité publique du "Square Mile" s'est engagée à acquérir toute l'électricité produite par la nouvelle centrale solaire pour une durée de 15 ans. Ce contrat, le premier de ce type au Royaume-Uni à être signé directement entre un producteur d'énergies renouvelables et une autorité publique, permettra à la City de Londres d'avoir accès à une électricité fiable, durable et bon marché, protégée de la volatilité des prix sur les marchés de l'électricité. La centrale solaire, dont la capacité totale atteint 49,9 MW , fournira plus de la moitié des besoins en électricité de la Corporation de la City. La mise en service est prévue courant 2022.

