Voltalia : A suivre aujourd'hui

La production d'électricité de Voltalia, un spécialiste des énergies renouvelables, dans la centrale de biomasse de Kourou en Guyane vient de recevoir le label PECF. Cette centrale devient ainsi la première centrale électrique française d'outre-mer fonctionnant à 100% avec de la biomasse à obtenir ce type de certification. Le PEFC est une organisation non gouvernementale sans but lucratif. Ses critères de certification prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion durable des forêts.



Avec 330 millions d'hectares de forêt certifiée, le PEFC est le plus grand certificateur forestier mondial.



Depuis 10 ans, la centrale de Kourou brûle des déchets de scieries, d'entreprises de charpenterie et de défriches urbaines et industrielles guyanaises afin de produire localement de l'électricité renouvelable.