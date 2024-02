Voltalia : A suivre aujourd'hui

Le 01 février 2024 à 07:52 Partager

Le chiffre d’affaires 2023 de Voltalia s’établit à 495,2 millions d’euros, soit une hausse de 6% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants). Les ventes d’énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% à ce chiffre d’affaires. L'entreprise confirme l'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros. Cette performance représente une multiplication par 2 par rapport à 2022 et par 4 par rapport à juin 2019, date de la fixation de l'objectif.



A la fin d'année 2023, l'entreprise a dépassé ses objectifs de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation.



A fin 2023 à 2,85 GW, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019.

Quant à la capacité en exploitation, dont l'objectif initial a été fixé à 2,3 GW en octobre 2023, elle atteint fin 2023 : 2,37 GW. Depuis juin 2019, la capacité en exploitation a été multipliée par 4,4, grâce notamment à une croissance de 51% pendant la seule année 2023.