Voltalia : Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2021

Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, ces tendances, objectifs et perspectives de développement pourraient être affectés par la réalisation de tout ou partie des facteurs de risque décrits au chapitre 2

L'Amendement contient des indications sur les tendances, objectifs et perspectives de développement du Groupe. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance futures. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment

Depuis 2016 et le développement accéléré dans les services, Voltalia exploite un modèle économique différenciant, qui associe production d'électricité et fourniture de services. Le savoir-faire développé à la fois

Au 30 juin 2022, Voltalia dispose d'une capacité en exploitation et en construction de plus de 2,1 GW.

Cette mission est assurée chaque jour par 1 444 collaborateurs (au 30 juin 2022) dans 20 pays sur 3 continents et plus encore, Voltalia possédant une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Inscrite dans ses statuts en mai 2020, la raison d'être de Voltalia « Améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local » (la « Raison d'Être ») vise deux objectifs : contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et produire localement une électricité accessible en créant des emplois locaux. Voltalia a choisi d'adopter, le 19 mai 2021 au cours de son assemblée générale, le statut d'entreprise à mission et de mettre ainsi en cohérence son activité avec ses statuts en y inscrivant, en plus de sa Raison d'Être, trois objectifs environnementaux et sociaux qu'elle poursuit au quotidien dans le cadre de son activité.

Voltalia fournit également des prestations de services : développement de nouvelles centrales, ingénierie et construction, exploitation-maintenance de centrales mises en opération et gestion d'actifs. L'entreprise réalise ces prestations pour son propre compte comme pour le compte de tiers (investisseurs, propriétaires de centrales…). Voltalia est donc présent sur tout le cycle de vie des centrales.

L'activité principale de Voltalia est la production et la vente de l'électricité issue des installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage que le Groupe détient et exploite. La production d'électricité est vendue soit à des opérateurs publics à des prix fixés réglementairement ou définis par des appels d'offres, soit à des clients publics ou à des clients privés sur le marché libre. En 2021, Voltalia a ainsi vendu 4,1 TWh d'électricité renouvelable.

Acteur international des énergies renouvelables fondé en 2005, Voltalia est à la fois un producteur d'énergie indépendant à partir de ses propres centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques, biomasse et de stockage et un prestataire de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

sur les actifs détenus en propre et au profit de clients tiers permet de réaliser des économies d'échelle et concourt à l'optimisation de la création de valeur durable des centrales, dans l'intérêt commun de Voltalia, de ses clients, partenaires, actionnaires et de l'ensemble des parties prenantes internes et externes du Groupe.

Le savoir-faire et les synergies générées par la complémentarité des deux métiers de Voltalia lui permettent de concevoir un projet renouvelable de A à Z, de proposer une électricité compétitive et d'apporter à ses clients une palette de solutions sur mesure quel que soit le stade du projet (efficacité énergétique, projets prêts à construire, services d'exploitation-maintenance de centrales, gestion d'actifs…). Ce positionnement, unique sur le marché, constitue un avantage concurrentiel déterminant pour maximiser la création de valeur partagée avec l'ensemble des parties prenantes de Voltalia.

1.3 Activité de services

Voltalia développe et propose des Services sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet d'énergie renouvelable, du Développement à l'Exploitation-Maintenance, en passant par la Fourniture d'Équipements et la Construction. Ces services sont réalisés par Voltalia pour son compte propre et pour le compte de clients tiers tels que des compagnies d'électricité, des entreprises de tous secteurs ou des fonds d'infrastructure.

L'activité pour clients tiers permet également à Voltalia de sonder et de prospecter de nouveaux territoires avant de s'y établir durablement en tant que producteur d'électricité. Cette stratégie diminue considérablement le risque. Récemment, l'activité de services a servi de tremplin dans des pays comme l'Albanie.

1.3.1 Des compétences clés sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Voltalia intervient sur l'ensemble du cycle de vie de la centrale et prend en compte à chaque étape du projet les enjeux sociaux et environnementaux associés. La responsabilité sociale et environnementale est au cœur de la mission de Voltalia et souligne l'importance accordée par chacun des collaborateurs du Groupe à son impact positif sur l'environnement et les communautés locales

