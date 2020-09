Voltalia : Avec IKEA France et Voltalia, installer des panneaux solaires chez soi devient plus simple et plus accessible

Voltalia SA

Avec IKEA France et Voltalia, installer des panneaux solaires chez soi devient plus simple et plus accessible Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce qu'à partir du 22 septembre 2020[1], IKEA France et Voltalia proposent un service clé en main d'installation de panneaux solaires pour les particuliers. Cette solution démocratise l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un prix compétitif, un parcours clair aux côtés d'experts du solaire et les meilleures garanties. Un accompagnement à chaque étape du projet Le parcours d'achat est conçu pour simplifier toutes les démarches pour le client afin de faciliter l'installation de panneaux solaires pour les particuliers, soucieux d'avoir un système énergétique plus responsable. Après avoir pris des informations sur le service sur IKEA.fr ou en magasin, le client a accès à une première estimation de prix personnalisée dès la simulation en ligne (installation, accompagnement, garanties), affinée avec les conseillers de Voltalia, qui accompagnent le client de la conception du projet jusqu'à la finalisation de l'installation. Ce service a pour objectif de rendre l'installation de panneaux solaires plus simple et accessible. Il permet d'agir pour l'environnement tout en faisant des économies : le client peut réduire la facture d'énergie de 50% en moyenne grâce à l'autoconsommation et la revente du surplus d'électricité produit. Pour s'adapter aux différents besoins et types de toiture, deux offres sont proposées : SOLSTRÅLE : solution performante au meilleur prix pour s'adapter aux toitures les mieux exposées, à partir de 6990? pour 6 panneaux, et 7990? pour 9 panneaux ;

SOLSTRÅLE PLUS : solution plus flexible s'adaptant à différents types de toits, avec du matériel pour optimiser la production et l'autoconsommation, à partir de 7990? pour 6 panneaux, et 8990? pour 9 panneaux. Rentable en 7 à 10 ans en moyenne, cette installation accessible, clé en main, propose plusieurs garanties : 5 ans pour le service après-vente tout compris ;

5 ans de garanties de performance : s'il y a une différence entre la performance annoncée lors du devis final et la production réelle de l'installation, le client se verra rembourser la différence ;

10 ans minimum de garantie du fabricant sur les composants (panneaux et onduleur) ;

25 ans de garantie sur la performance des panneaux. Ce service s'inscrit dans la stratégie People & Planet Positive de IKEA, qui vise notamment à créer une communauté de producteurs d'énergie renouvelable dans les 30 pays du groupe d'ici 2025. IKEA France est engagé pour l'indépendance énergétique, et couvre déjà 131% de ses besoins en énergie pour ses magasins et ses dépôts grâce à sa production d'énergies renouvelables (6 fermes éoliennes, 52 854 panneaux solaires sur 22 unités). Pierre Deyries, directeur du développement durable de IKEA France, déclare : « Je suis très fier de lancer cette offre avec Voltalia, pour rendre les énergies renouvelables à la maison toujours plus accessibles. Avec ce service au parcours simplifié et grâce à l'accompagnement par des experts du solaire, les clients peuvent faire un bon geste pour l'environnement tout en baissant leur facture d'électricité sur le long terme. C'est une nouvelle étape pour réaliser l'ambition de notre politique de développement durable, qui vise à permettre au plus grand nombre d'adopter un mode de vie plus durable à la maison. » Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, déclare : « Nous sommes très heureux de débuter ce partenariat qui permet de faire bénéficier les clients de IKEA de notre savoir-faire dans le domaine de la production d'électricité d'origine solaire. Cette étape constitue un pas supplémentaire dans notre engagement pour la transition énergétique destinée ici au plus grand nombre. » Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 A propos de IKEA France En France, IKEA est le leader de l'ameublement et de l'aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marche?. IKEA Retail France emploie 10 625 collaborateurs, compte 34 magasins, un site de e-commerce IKEA.fr et un centre de support clients. Pour l'année fiscale 2019*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d'affaires de 3,003 milliards d'euros, les magasins IKEA ont reçu 59,8 millions de visites et le site IKEA.fr a comptabilise? 185 millions de visites. IKEA fonde son développement sur une culture d'entreprise suédoise très forte et des valeurs ancrées, clés de son succès. Cette culture et ces valeurs communes a? l'ensemble des collaborateurs et des pays dans lesquels IKEA est implanté?, aident chacun a? se développer et a? contribuer a? la vision du Groupe IKEA qui est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. *Exercice fiscal du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 Contacts presse IKEA France : 01 30 81 15 15 - rp.corpfrance@ikea.com [1] Tous les clients auront accès à l'outil de simulation sur IKEA.fr. Les prises de rendez-vous avec les experts de Voltalia seront disponibles à partir du 22 septembre pour les clients de la moitié Sud de la France, à partir de courant octobre pour les départements de la moitié Nord (sauf Ile-de-France) et courant novembre pour l'Ile-de-France. Liste des départements de la moitié sud éligibles à partir du 22 septembre 2020 : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84))

Région Occitanie (Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82))

Région Nouvelle-Aquitaine (Corrèze (19), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Haute-Vienne (87))

Région Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Haute-Loire (43), Savoie (73))



