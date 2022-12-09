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    VLTSA   FR0011995588

VOLTALIA SA

(VLTSA)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 09/12/2022
17.08 EUR   -0.47%
18:25Voltalia : Document AMF CP. 2022DD875584
PU
08/12CAC40 : sous les 6650 pts, 5e séance consécutive de repli
CF
08/12Voltalia : Oddo abaisse sa cible
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Voltalia : Document AMF CP. 2022DD875584

09/12/2022 | 18:25
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2022DD875584

09 décembre 2022

FR0011995588 - DD154498

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Henri Prat, COO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VOLTALIA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.7000 Euro

VOLUME : 444.0000

PRIX UNITAIRE : 13.7000 Euro

VOLUME : 525.0000

PRIX UNITAIRE : 13.7000 Euro

VOLUME : 450.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.7000 Euro

VOLUME : 1 419.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Voltalia SA published this content on 09 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 December 2022 17:22:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 460 M 486 M -
Résultat net 2022 32,5 M 34,3 M -
Dette nette 2022 1 087 M 1 146 M -
PER 2022 49,2x
Rendement 2022 0,07%
Capitalisation 2 245 M 2 367 M -
VE / CA 2022 7,24x
VE / CA 2023 6,68x
Nbr Employés 1 444
Flottant 61,9%
Graphique VOLTALIA SA
Durée : Période :
Voltalia SA : Graphique analyse technique Voltalia SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VOLTALIA SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 17,16 €
Objectif de cours Moyen 21,99 €
Ecart / Objectif Moyen 28,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sébastien Clerc Chief Executive Officer
Sylvine Bouan Finance Director
Laurence B. L. Mulliez Chairman
João Amaral Chief Technology Officer
François-Prat Henri Director-Operations & Services
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOLTALIA SA-6.84%2 367
CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.11.79%12 641
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION-9.84%11 176
ENERGY ABSOLUTE0.78%10 403
ORMAT TECHNOLOGIES, INC.11.54%4 961
CONTACT ENERGY LIMITED-4.94%3 910