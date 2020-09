Voltalia : Half-year financial report 2020 (in French)

PRESENTATION DE L'ACTIVITE

1.2 Un modèle d'affaires intégré

Voltalia jouit d'un positionnement unique d'acteur industriel intégré sur l'ensemble de la chaine de valeur depuis le développement de projet de centrales jusqu'à la production et la vente d'électricité. Le savoir-faire développé dans cinq technologies (éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse et stockage) à la fois sur les actifs détenus en propre et au profit de clients tiers permet à Voltalia de réaliser des économies d'échelle et concourt à l'optimisation de la création de valeur durable des centrales dans l'intérêt commun de l'Entreprise, de ses actionnaires et de ses clients. En effet, en développant à un faible coût marginal davantage de projets, Voltalia est en mesure d'opérer une sélection, conservant ceux qui correspondent le mieux à sa stratégie et vendant les autres à des clients tiers, associés à des contrats de Fourniture d'équipements/Construction/Exploitation- maintenance.

1.2.1 Développement (de 2 à 8 ans)

Les équipes de Voltalia interviennent à chaque étape du développement de projets, de l'évaluation du potentiel et de la sécurisation des meilleurs terrains, en passant par le financement de projet et la négociation des contrats long terme ou la participation aux enchères jusqu' au lancement de la construction après avoir obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Ces fonctions occupent 297 salariés de l'entreprise. A la date du présent document Voltalia a un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW.

1.2.2 Construction (de 1 à 2 ans)

Les équipes de construction sont en charge de la conception de la centrale, de la sélection des fournisseurs et sous-traitants ainsi que de la construction des infrastructures de production d'électricité (centrales et lignes de transmission si nécessaire). Elles supervisent les chantiers et procèdent aux tests de raccordement jusqu'à la mise en service de la centrale. Ces fonctions occupent 177 salariés de l'entreprise. A la date du présent document Voltalia construit 472 MW pour son compte propre et a signé des contrats pour près de 200 MW pour la construction de projets de clients tiers.

1.2.3 Exploitation-maintenance (de 15 à 40 ans)

Les équipes d'exploitation-maintenance optimisent la performance des centrales et réalisent les interventions de maintenance préventive et corrective. Elles peuvent assurer également la gestion administrative des centrales (adaptation aux changements réglementaires, facturation de l'électricité…). Ces fonctions occupent 224 salariés de l'entreprise. A la date du présent document Voltalia opère la gestion d'un portefeuille de 2,7 GW, incluant ses propres centrales et celles de clients tiers.