Voltalia : Half-year financial report 2021

PRESENTATION DE L'ACTIVITE

1.3 Activités de Services

Voltalia développe et propose des Services sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet d'énergie renouvelable, du Développement à l'Exploitation-Maintenance, en passant par la Fourniture d'Équipements et la Construction. Ces services sont réalisés par Voltalia pour son compte propre et pour le compte de clients tiers tels que des compagnies d'électricité, des entreprises de tous secteurs ou des fonds d'infrastructure.

L'activité pour clients tiers permet également à Voltalia de sonder et de prospecter de nouveaux territoires avant de s'y établir durablement en tant que producteur d'électricité. Cette stratégie diminue considérablement le risque. Récemment, l'activité de services a servi de tremplin dans des pays comme l'Albanie ou le Burundi.

1.3.1 Des compétences clés sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Voltalia intervient sur l'ensemble du cycle de vie de la centrale et prend en compte à chaque étape du projet les enjeux sociaux et environnementaux associés. La responsabilité sociale et environnementale est au cœur de la mission de Voltalia et souligne l'importance accordée par chacun des collaborateurs du Groupe à son impact positif sur l'environnement et les communautés locales.

Développement (de 2 à 8 ans)

Les équipes de Voltalia interviennent à chaque étape du Développement de projets, de l'évaluation du potentiel et de la sécurisation des meilleurs terrains, ainsi que sur le financement du projet et la connection au réseau jusqu' au lancement de la construction après avoir obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Ces fonctions occupent 289 salariés de l'entreprise. Au 30 juin 2021, Voltalia a un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 10,7 GW.

Ingénierie, Fourniture d'équipement et Construction (de 1 à 2 ans)

Les équipes Ingénierie, Fourniture d'équipement et Construction sont en charge de la conception de la centrale, de la sélection des fournisseurs et sous-traitants ainsi que de la construction des infrastructures de production d'électricité (centrales et lignes de transmission si nécessaire). Elles supervisent les chantiers et procèdent aux tests de raccordement jusqu'à la mise en service de la centrale. Ces fonctions occupent 256 salariés de l'entreprise. Au 30 juin 2021, Voltalia construit 578 MW pour son compte propre et a signé des contrats pour près de 200 MW pour la construction de projets de clients tiers.

Exploitation-maintenance (de 15 à 40 ans)

Les équipes d'Exploitation-Maintenance optimisent la performance des centrales et réalisent les interventions de maintenance préventive et corrective. Elles peuvent assurer également la gestion administrative et financière des centrales (adaptation aux changements réglementaires, facturation de l'électricité…). Ces fonctions occupent 245 salariés de l'entreprise. Au 30 juin 2021, Voltalia opère la gestion d'un portefeuille de 3,8 GW, incluant ses propres centrales et celles de clients tiers.