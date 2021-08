Voltalia : Helexia, filiale de Voltalia, lance la construction de 17 unités photovoltaïques pour alimenter les installations de Telefonica au Brésil

Helexia, spécialiste de la production d’électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, produira 60 mégawatts destinés aux réseaux de téléphonie mobile Vivo, une marque de Telefonica. Helexia est une filiale de Voltalia (code ISIN Euronext Paris : FR0011995588), un acteur international des énergies renouvelables.

« Après avoir remporté ce contrat majeur en décembre 2020, Helexia lance la construction de 17 unités photovoltaïques décentralisées qui fourniront son client Telefonica. Ce déploiement illustre les fortes synergies entre Helexia et Voltalia », déclare Sébastien Clerc, CEO de Voltalia.

Helexia lance la construction de 17 unités photovoltaïques décentralisées notamment dans les Etats de Rondônia, Mato Grosso do Sul, et Parana pour une capacité totale de 60 mégawatts. L’exploitation commerciale devrait débuter au premier semestre 2022.

Avec cette opération, Telefonica progresse dans sa stratégie de développement durable. Les unités solaires d’Helexia permettront d’alimenter en électricité verte les installations locales de Vivo, filiale de Telefonica leader sur le marché brésilien, aux termes d’un contrat d’une durée de 20 ans.

Les synergies entre Helexia et Voltalia se sont pleinement exprimées à l’occasion de ce premier contrat d’Helexia au Brésil. Helexia a déployé son expertise de spécialiste des unités de production solaire décentralisées, tandis que Voltalia apporte sa connaissance du marché brésilien.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 23 septembre 2021 avant Bourse

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend del’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,5 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 9,7 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 130 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

