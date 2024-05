Stocker de l'électricité pour plusieurs heures et compenser la nature intermittente des énergies renouvelables : les systèmes de stockage de l'électricité participent à la stabilité du réseau électrique et sont de plus en plus utilisés dans la conception et l'exploitation des centrales renouvelables. La centrale Hallen au Royaume- Uni est la seule centrale de pur stockage de Voltalia (32 mégawatts).

Le Corporate PPA est un contrat signé entre Voltalia et une entreprise cliente, qui permet, grâce à la construction d'une centrale renouvelable, d'assurer un approvisionnement pérenne en énergie verte. En cela, l'entreprise participe activement à la transition énergétique. Le Corporate PPA fait aussi bénéficier l'entreprise cliente de conditions de prix avantageuses, grâce à la baisse du coût de production des énergies renouvelables, et il offre sur le long terme de la stabilité sur le prix à payer. En complément du Corporate PPA, Voltalia offre également aux entreprises, via sa filiale Helexia, des solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments (analyse, optimisation et pilotage des consommations, amélioration continue, reportings RSE, etc.)

meilleurs sites au lancement de la construction après avoir obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Voltalia souhaite ainsi sélectionner les meilleurs sites pour la production d'électricité. Pour atteindre cet objectif, Voltalia effectue une évaluation complète des ressources et du potentiel de production. À l'étape de la faisabilité, l'entreprise évalue également tous les impacts environnementaux et sociaux potentiels afin de les minimiser et de favoriser le développement local de manière durable.

L.M. : Avec un chiffre d'affaires déjà sécurisé de plus de 8 milliards pendant une durée moyenne de plus de 17 ans, la résilience de l'entreprise est très forte et assurée. Voltalia a remporté plus de 448 mégawatts de nouveaux contrats long-terme en 2023 amenant le stock des contrats remportés à 1,2 gigawatts. Son portefeuille de projets futurs continue de croître (+ 17 %) malgré les mises en service de 2023, garant d'une croissance future du chiffre d'affaires de ventes d'énergie ou des services. La capacité des centrales en exploitation a connu une exceptionnelle croissance de + 50,9 % en 2023, passant de 1 571 à 2 370 mégawatts. Au total, la capacité de centrales en exploitation et construction a augmenté de 10 % en 2023 à 2,9 gigawatts.

L.M. : Lors de la dernière COP, les participants et les gouvernements ont affiché des objectifs de tripler la capacité d'énergie renouvelable installée chaque année, objectifs nécessaires pour rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement de la planète. Le marché des énergies renouvelables reste donc très porteur et en forte croissance. Avec 2,7 fois plus de capacité installée qu'en 2019, Voltalia fait largement sa part et grandit plus vite que le secteur, grâce aux efforts de tous les collaborateurs de l'entreprise. Les actionnaires de Voltalia peuvent également être très fiers de cette croissance et de l'impact de leur entreprise dans le monde. Au cours de l'année écoulée, Voltalia a alimenté en électricité l'équivalent de 5,5 millions de personnes grâce à une production de 4,3 térawattheures, ce qui a permis d'éviter l'émission de 1 643 kilotonnes de CO2, soit environ 34 millions de trajets Paris-Lille en voiture (Moteur thermique - source ADEME).

