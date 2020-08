Voltalia : La valeur du jour à Paris VOLTALIA au zénith

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia gagne près de 6% à 20,8 euros après avoir atteint en milieu de matinée un record à 21 euros. Depuis le début de l'année, le producteur d'énergies renouvelables, filiale de Creadev, société d'investissement de la famille Mulliez, affiche un bond de 60% et ce malgré la pandémie. Voltalia bénéficie un plein de l'essor de l’électricité verte alors que les principau pays du monde ont engagé leur mutation énergétique. Ainsi, depuis quelques années, le contrats s'enchaînent. Hier soir, le groupe a annoncé la vente d'un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts au japonais Toda.Pour ce projet situé au sein du complexe Serra Branca de Voltalia au Brésil, l'entreprise fournira à Toda des services de construction, d'exploitation, de maintenance et de gestion administrative.Dans le cadre de l'accord, le groupe français assurera également la construction (EPC) qui débutera en 2020 avec une mise en service attendue en juillet 2021 et l'exploitation-maintenance (O&M) pour les 8 prochaines années.Ce projet se situe sur le cluster de Serra Branca au Nord-Est du Brésil où le groupe exploite ou construit 1,1GW pour son compte propre et 0,7GW ont été vendus à des tiers. Ce site dispose encore d'un potentiel de 0,7GW à exploiter ou à vendre.Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que, "plus généralement, avec un portefeuille global de projets sécurisés de 7,8GW à fin 2019, la vente de projets en développement devrait contribuer aux résultats de manière plus récurrente"." Grâce à notre pipeline de projets de haute qualité et à notre modèle intégré, nous sommes en mesure de vendre des projets à différents stades : prêts à construire, en phase de construction ou déjà en exploitation", a rappelé Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.