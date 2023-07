Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

L'assemblée générale de votre entreprise qui s'est tenue le 17 mai dernier, a été l'occasion de vous présenter le bilan financier, mais également les records opérationnels et commerciaux de l'année 2022, dont nous pouvons tous être fiers. Tout d'abord, dans le domaine de la Vente d'énergie, les records ont été atteints avec les mises en service (442 mégawatts, +42%, pour atteindre 1571 mégawatts en

exploitation) et les mises en chantier (884 mégawatts, +41%, pour atteindre 1022 mégawatts en construction). Cela nous a permis d'atteindre avec un an d'avance notre objectif de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, en progression de 52% en 2022. Nous affichons aussi un record commercial avec un gain de 1128 mégawatts de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme.

Dans le domaine des Services pour compte de tiers, l'année a également été riche de contrats en construction signés en Europe (Pays-Bas, Portugal, Irlande et Grèce) pour plus de 200 mégawatts mais aussi en Afrique, avec de nouvelles constructions en Mauritanie, au Kenya, au Burundi et au Zimbabwe. Avec! 2,8 gigawatts de capacité sous gestion pour le compte de!clients externes, le segment Exploitation- maintenance!est en progression et démontre le succès commercial de!l'offre de Voltalia.

Sur le plan financier, Voltalia a annoncé à l'occasion de ses résultats annuels 2022 un chiffre d'affaires de 469 millions d'euros, en croissance de 31 % et un EBITDA stable à 137,4 millions d'euros. L'effet année pleine des mises en service 2022, les mises en service 2023 attendues à l'issue des chantiers en cours, l'indexation contractuelle du chiffre d'affaires sur l'inflation et les effets des contrats de services déjà signés à ce jour confortent l'atteinte de l'objectif d'EBITDA 2023 normatif compris entre 275 et 300 millions d'euros.