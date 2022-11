Voltalia : Lettre aux actionnaires – Juillet 2022

La performance 2021 nous permet de confirmer notre ambition 2023 : 2,6 gigawatts en exploitation et en construction et un EBITDA normatif entre »275 et 300 millions d'euros

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Dans un contexte sanitaire en nette amélioration, l'année 2021 a été très riche en accomplissements et en avancées significatives que j'ai le plaisir de partager avec vous au travers de cette nouvelle lettre. Voltalia a continué à se développer et à croître fortement grâce à son business model très solide, des indicateurs long-terme robustes et un portefeuille de projets en développement qui a atteint 11,1 gigawatts (en progression de 14% sur l'année). Nous avons dû faire face à des tensions sur la chaîne d'approvisionnement au regard du contexte d'augmentation des prix des matières premières et des coûts de transport. Dans ce contexte, Voltalia a mis en place une stratégie d'achat pour limiter l'impact de l'augmentation des coûts, et renégocié le prix de certains contrats d'achat sécurisés. Fruit de notre stratégie d'investissement depuis dix ans, nous avons profité d'avoir privilégié les contrats long terme de vente d'électricité dont le prix est contractuellement indexé sur l'inflation. Ce pilotage au plus près des réalités de marché nous a permis d'endiguer au mieux cette situation en 2021. Nous manquons de visibilité sur les prix futurs mais sommes prêts à agir avec agilité et réactivité.

Les deux activités de Voltalia ont connu une forte croissance en 2021. En tant que producteur d'énergie, Voltalia a produit plus de 4,1 térawattheures d'énergie renouvelable, en croissance de +51%. La puissance en opération et en construction a atteint 1 709 mégawatts, en progression de +34%, et a dépassé les 2 gigawatts. Dans le secteur des Services, Voltalia poursuit sa stratégie de vente de projets en développement (volume record au Brésil en 2021), de vente de services de construction de centrales clé-en-main (nombreux contrats remportés en Europe) et de vente de services de maintenance de centrales (avec une percée au Brésil). Au total, les revenus ont augmenté de 71% et l'EBITDA normatif est en croissance de 55% à 156,7 millions d'euros.

Le contexte actuel de guerre en Ukraine entraîne une accélération des gouvernements européens qui envisagent de massivement favoriser la construction de centrales renouvelables. Avec une durée de construction d'environ un an, le renouvelable est la seule solution pour agir vite ! Voltalia est prêt à saisir les opportunités de développement qui se présenteront dans les mois et les années à venir.

Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons mis en oeuvre de notre second plan d'actionnariat salarié. Cette initiative s'inscrit dans la volonté réaffirmée du Groupe d'associer ses collaborateurs dans la durée à son projet entrepreneurial ambitieux.

Je vous remercie de votre confiance et suis très heureux que vous soyez associé durablement à la création de valeur du Groupe suivant la réalisation de notre stratégie d'entreprise et de nos ambitions.

Très bonne lecture à tous ! Sébastien Clerc

Directeur Général

