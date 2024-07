Ce financement finance des activités contribuant à l'atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie européenne et alignées sur les objectifs de décarbonation. Le taux d'intérêt de ce financement « à impact » est bonifié si les objectifs de performance extra-financière suivants sont atteints : performance santé et sécurité au travail, réduction des émissions de CO 2 et co-utilisation des sols. En tant qu'Enterprise à Mission, Voltalia souhaite que ses parties prenantes, notamment bancaires, accompagnent ses objectifs extra-financiers.

Disclaimer

Voltalia SA published this content on 29 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2024 16:38:08 UTC.