Voltalia SA : Après un premier semestre 2020 en forte croissance, Voltalia confirme sa trajectoire de moyen terme 

Très forte croissance au S1 2020 Au S1, croissance [1] des revenus (+73%), de l'EBITDA (+111%) et de la perte saisonnière (+77%) malgré des vents faibles au Brésil : nouvelles centrales et croissance des services aux clients tiers Croissance confirmée, malgré un décalage temporaire d'activité et des effets de change impactant l'EBITDA 2020 Au S2, forte progression attendue du fait de la saisonnalité des ressources éoliennes au Brésil et des mises en service de nouvelles centrales : EBITDA S2 attendu à 4,2x l'EBITDA S1 à taux de change constants

Cependant, au S2, la crise du Covid-19 affecte fortement la devise brésilienne et ralentit temporairement le calendrier de construction des centrales de Voltalia et les commandes des clients tiers (Services)

La séquence 2020-2023 des ambitions d'EBITDA est rebasée en conséquence (avec une hypothèse de taux EUR/BRL à 6.3) : environ 100 millions d'euros attendus en 2020 (contre 160-180 millions d'euros), environ 170 millions d'euros en 2021 et 275-300 millions d'euros en 2023 (ambition confirmée)

Les ambitions de puissance installée sont confirmées : 1 GW en exploitation fin 2020 et 2,6 GW en exploitation et en construction fin 2023, avec proportion accrue de solaire et plus grande diversification géographique Activité commerciale exceptionnelle depuis le début de l'année Niveau record de nouveaux contrats de vente d'électricité remportés depuis janvier : 867 MW (x2,2 vs. l'année pleine 2019) Voltalia (Euronext Paris ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce ce jour ses résultats semestriels 2020. Voltalia commentera ses résultats du premier semestre 2020 et ses perspectives à court et moyen terme lors d'un webcast en direct à partir de 8h30, heure de Paris, jeudi 24 septembre 2020. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investisseurs "Voltalia a connu une très forte croissance au premier semestre 2020. La contribution des nouvelles centrales, notre expansion en Europe et en Afrique, le rééquilibrage au profit du solaire et notre stratégie de développer les Services aux clients tiers ont soutenu cette performance. Elle aurait été encore meilleure sans la faiblesse des vents au Brésil et les variations de change. Nous ajustons notre ambition d'EBITDA 2020 pour prendre en compte un real brésilien qui reste faible au deuxième semestre et les effets de la crise du Covid-19 sur nos sites de construction et sur l'activité de nos clients mais nous confirmons notre ambition d'atteindre 1 GW de capacité installée d'ici la fin de l'année. Au-delà de 2020, la dynamique reste très forte. Le niveau record de nouveaux contrats remportés depuis le début de l'année (867 MW) soutient nos ambitions long-terme de croissance de la puissance installée et des résultats » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Chiffres clés Variations En millions d'euros S1 2020 S1 2019 À taux réels À taux constants Revenus 88,4 56,9 +55% +73% EBITDA 23,8 13,9 +71% +111% Marge d'EBITDA 27% 24% +2,4 pts +5,3 pts Résultat net (part du groupe) (15,8) (8,7) +81% +77% Les revenus du S1 2020 s'élèvent à 88,4 millions d'euros, en hausse de 73% à taux de change constants et l'EBITDA consolidé du S1 2020 s'élève à 23,8 millions d'euros, en hausse de 111% à taux de change constants. La marge d'EBITDA, à 27%, s'améliore de 5,3 points à taux de change constants, notamment grâce à un meilleur mix d'activités dans les Services qui fait plus que compenser les mauvaises conditions de vent au Brésil. Le résultat net (part du groupe), qui est comme par le passé négatif du fait du caractère saisonnier des ressources en vent des centrales détenues par Voltalia, voit son volume aussi augmenter avec une perte (part du groupe) en hausse de 77% à taux de change constant. Revue des activités Ventes d'énergie : Revenus et EBITDA en augmentation grâce à la croissance du portefeuille et malgré des vents plus faibles Variations En millions d'euros Avant éliminations des services fournis en interne S1 2020 S1 2019 À taux réels À taux constants Revenus 62,1 45,5 +36% +54% EBITDA 32,9 27,4 +20% +36% Marge d'EBITDA 53% 60% -7,2 pts -7,1 pts Production (en GWh) 915 757 +21% Capacité installée (en MW, fin de période) 820 534 +54% Les revenus du S1 2020 s'élèvent à 62,1 millions d'euros, en croissance de 54% à taux de change constants. L'EBITDA de 32,9 millions d'euros est en augmentation de 36% à taux de change constants grâce à la croissance de la capacité installée en exploitation sur toutes les zones géographiques. Celle-ci atteint 820 MW à fin juin 2020. La marge d'EBITDA est en retrait de 7,1 points, en raison d'une ressource en vent plus faible au Brésil et de la consolidation d'Helexia. Au Brésil , 54% des ventes d'énergie (contre 73% au S1 2019), la saisonnalité usuelle est amplifiée par des conditions climatiques particulièrement défavorables avec un impact EBITDA de -2,5 millions d'euros par rapport à l'an dernier et de -7,5 millions d'euros par rapport à une ressource en vent moyenne. De plus, la crise sanitaire et économique engendre un renforcement de l'euro, notamment vis-à-vis des devises émergentes. Le taux moyen de l'EUR/BRL, de 5,4 au S1 2020 par rapport à 4,3 au S1 2019, génère un impact de conversion de - 4,5 millions d'euros sur l'EBITDA. Les nouveaux projets éoliens génèrent 6,3 millions d'euros d'EBITDA au S1 2020.

En France , 29% des ventes d'énergie (contre 23% au S1 2019), la déconsolidation de l'EBITDA de la centrale solaire Coco-Banane est compensée par l'effet positif des nouvelles centrales hydroélectriques et solaires (y compris les toitures solaires d'Helexia) et la bonne performance des autres centrales existantes.

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et Egypte), 17% des ventes d'énergie (contre 4% au S1 2019), l'EBITDA est significativement plus élevé, principalement grâce à l'excellente performance, supérieure aux attentes, de la centrale de Râ Solar en Egypte et à l'intégration d'Helexia. Helexia, spécialiste des toitures solaires et de l'efficacité énergétique, récemment acquise et consolidée depuis juillet 2019 a représenté 18% des ventes d'énergie du premier semestre 2020. Les revenus d'Helexia sont en augmentation de 24% par rapport au S1 2019 et la marge d'EBITDA est de 35%, reflétant un modèle moins capitalistique que celui historique des ventes d'énergie de Voltalia. Services : la baisse de l'EBITDA interne est plus que compensée par la croissance de l'EBITDA externe réalisé auprès de clients tiers Variations En millions d'euros Avant éliminations des services fournis en interne S1 2020 S1 2019 à taux réels à taux constants Revenus 49,9 73,9 -32% -29% EBITDA -1,9 1,2 NA NA Marge d'EBITDA -4% 2% NA NA Au S1 2020, les revenus de Services ont baissé de 29% à taux de change constant par rapport au S1 2019, avec un EBITDA négatif reflétant la baisse des ventes internes, qui sont éliminées dans les comptes consolidés. L'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipements (78% des revenus de Services du S1 2020) enregistre une baisse des ventes et de l'EBITDA. Cela est dû (i) à l'augmentation des coûts de développement amont pour soutenir la diversification géographique, et (ii) à une facturation interne moins importante par rapport au S1 2019 qui avait bénéficié d'une contribution importante des projets Cacao en Guyane française et Râ Solar en Égypte. Parallèlement, les ventes externes se sont accélérées grâce aux contrats de construction en cours, en particulier en Afrique et en Europe (principalement au Portugal), et à la vente de deux projets éoliens prêts à construire au Brésil pour un total de 94 MW à Total-Eren [2] et Toda [3] .

[2] [3] L'activité Exploitation-Maintenance (22 % des revenus de Services du S1 2020) a enregistré une hausse des ventes, incluant la contribution de Greensolver, mais est restée en dessous du seuil de rentabilité, en attendant un volume d'activité plus important provenant de nouveaux contrats sécurisés et du portefeuille de centrales de Voltalia en croissance. Au global, la part accrue des ventes externes à des clients tiers dans le mix d'activité a entraîné une baisse importante des éliminations, avec des éliminations et coûts corporate de 7,2 millions d'euros, contre 14,7 millions d'euros au S1 2019. Ce meilleur mix a contribué à l'amélioration de l'EBITDA total en termes absolus et par rapport aux revenus, tout en illustrant la stratégie intégrée de Voltalia combinant Ventes d'énergie et Services. Résultat net négatif de 16 millions d'euros reflétant la saisonnalité habituelle Variations En millions d'euros S1 2020 S1 2019 à taux réels à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 31,0 28,6 +8,2% +27,0% Eliminations et éléments corporate (7,2) (14,7) -51,1% -52,0% EBITDA 23,8 13,9 +71% +111% Marge EBITDA 27% 24% +2,4 pts +5,3 pts Amortissements, dépréciations et provisions (22,8) (9,6) x2,4 x2,6 Résultat opérationnel (EBIT) 1,2 4,3 -73,0% +2,8% Résultat financier (14,9) (15,3) -2,5% +14,8% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence (4,3) (0,9) x4,8 x5,6 Intérêts minoritaires 2,3 3,2 -27,3% -11,4% Perte nette (part du Groupe) (15,8) (8,7) +80,6% +76,8% L'EBITDA consolidé s'est établi à 23,8 millions d'euros, en hausse de 9,9 millions d'euros (+111% par rapport à 2019 à taux constants) grâce à la croissance de l'activité et ce malgré une ressource en vent faible et l'affaiblissement de la devise brésilienne (pour un impact négatif total de 13 millions d'euros). La marge d'EBITDA progresse de 5,3 points à taux constants et atteint 27% des revenus, soutenue par un mix d'activité plus favorable dans les Services. Le résultat opérationnel (EBIT) est en baisse à 1,2 millions d'euros. Les dotations aux Amortissements accompagnent les nouvelles mises en service et la consolidation d'Helexia, en augmentation de 4,1 millions d'euros. Les chiffres 2019 incluaient des reprises de Provisions liées à l'activité construction pour un total de 6,2 millions d'euros[4]. Le résultat financier est en légère amélioration (0,4 millions d'euros), en raison des effets combinés de la baisse des taux d'intérêt pour les centrales au Brésil et d'un impact de conversion EUR/BRL pour un impact total de 4,4 millions d'euros, partiellement compensé par la hausse du coût des nouveaux financements de projets et la consolidation de la dette Helexia. Les impôts augmentent de 3,4 millions d'euros, en raison d'un mix d'activité incluant plus de ventes de Services à des clients tiers et l'intégration d'Helexia. Les intérêts minoritaires enregistrent une perte de 2,3 millions d'euros. Les centrales détenues conjointement avec des partenaires minoritaires ont un profil d'accélération de la rentabilité plus lent que les centrales en pleine propriété. Au S1 2020, Voltalia enregistre une perte nette (part du Groupe) de 15,8 millions d'euros, en hausse de 7,1 millions d'euros par rapport au S1 2029, en ligne avec la hausse de l'activité. Les premiers semestres de Voltalia sont en effet caractérisés par la saisonnalité avec des régimes de vent au Brésil particulièrement favorables aux S2 (production en moyenne supérieure de 70% au S1 au cours des 2 dernières années) et avec un S1 ne bénéficiant pas à plein des nouvelles centrales. Bilan consolidé simplifié Les actifs de Voltalia sont principalement constitués des centrales électriques en exploitation (78% des immobilisations corporelles), mais aussi en construction et en développement. Avec 73% de sa base installée au Brésil, Voltalia enregistre un impact de conversion au premier semestre 2020 lié au renforcement de l'euro par rapport au real brésilien, ce qui réduit également sa dette en real brésilien. En millions d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Variations Goodwill 59,9 63,5 -3,5 Autres immobilisations incorporelles 175,4 169,0 +6,4 Immobilisations corporelles 873,5 897,6 -24,1 Immobilisations corporelles et incorporelles 1 108,9 1 130,1 -21,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 160,8 269,7 -108,9 Autres actifs 157,3 155,0 +2,3 Total actif 1 427,0 1 554,8 -127,9 Capitaux propres, part du Groupe 606,7 708,9 -102,5 Intérêts minoritaires 37,6 51,3 -13,7 Dette financière 627,2 656,2 -29,0 Autres passifs courants et non courants 155,5 138,4 +17,1 Total passif 1 427,0 1 554,8 -127,9 Au 30 juin 2020, les immobilisations corporelles et incorporelles baissent de 21,2 millions d'euros (-1,9%) par rapport à Décembre 2019 dont : une diminution nette de 24,1 millions d'euros des immobilisations corporelles en raison d'un amortissement linéaire des centrales en service et des variations de change, ayant plus que compensé les investissements dans de nouveaux projets et constructions pour 168,4 millions d'euros ;

une augmentation de 6,4 millions d'euros des immobilisations incorporelles liée principalement à la capitalisation de nouveaux développements. Au 30 juin 2020, la trésorerie de Voltalia s'élevait à 160,8 millions d'euros, en baisse de 108,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2019. Cette baisse s'explique principalement par les investissements de l'entreprise, des liquidités ayant été utilisées pour reporter temporairement des tirages de financements de projets long-terme afin d'économiser les charges d'intérêt. Au 30 juin 2020, la dette financière totale de l'entreprise s'élève à 627,2 millions d'euros en baisse de 29,0 millions d'euros. Cette baisse est attribuable aux variations de devises, qui font plus que compenser une augmentation nette de la dette de 63 millions d'euros. Voltalia maintient une structure financière solide : son gearing est très faible, à 51 %[5] et l'endettement financier du Groupe est principalement adossé aux centrales de production d'électricité pour lesquelles les emprunts sont contractés en monnaie locale. Leur durée résiduelle moyenne est de 15 ans. En outre, au 30 juin 2020, Voltalia disposait de 150 millions d'euros de crédits corporate renouvelables syndiqués non utilisés. Développements depuis le 1er juillet Voltalia annonce aujourd'hui la publication du rapport de l'agence ESG Sustainalytics. Voltalia se classe désormais au 7ème rang de son secteur (sur 482 entreprises), en progression par rapport à 2019 (16ème rang). Parmi les sujets audités figurent la gouvernance d'entreprise, les relations communautaires, l'éthique des affaires, l'utilisation des sols et la biodiversité. Au Brésil, Voltalia a lancé en août la construction de VSM 4, une centrale éolienne de 59 MW dans le complexe Serra Branca de Voltalia, dans l'État du Rio Grande do Norte. La centrale devrait être mise en service au cours du premier semestre 2021. Voltalia a vendu en août à l'entreprise de construction japonaise Toda un projet éolien prêt à construire de 28 MW situé dans son complexe de Serra Branca. Dans le cadre de ce projet, Voltalia assurera la construction, l'exploitation, la maintenance et des services administratifs pour Toda. Début septembre, Voltalia a signé un contrat de vente d'électricité de 14 ans avec Copel, une utility brésilienne. Voltalia va construire une centrale solaire de 260 MW (SSM 3 à 6) dans son complexe de Serra Branca. La centrale devrait être mise en service au cours du premier semestre 2022. Voltalia annonce aujourd'hui le gain d'un contrat de services avec Vale et Cemig portant sur le complexe éolien de Santo Inácio au Brésil, d'une puissance de 98,7 MW. Pour une période initiale de 5 ans, Voltalia fournira des services de maintenance sur les équipements de la centrale hors turbines et supervisera les interventions du turbinier, en se basant sur son propre outil interne d'analyse des performances. En France, Voltalia a mis en service en août une centrale de 3,9 MW des ombrières solaires dans la région Sud qui bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 20 ans. En septembre, Voltalia et son partenaire Ikea ont commencé à commercialiser des solutions de toitures solaires auprès des clients d'Ikea. En Grèce, Voltalia a remporté en août de nouveaux projets solaires de 12 MW, dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2021. L'autorité grecque de régulation de l'énergie a attribué à Voltalia des contrats de vente d'électricité d'une durée de 20 ans. Voltalia a également remporté des contrats de construction de 10 MW et de maintenance pour un projet photovoltaïque appartenant à un client tiers ayant remporté des contrats de vente d'électricité au cours des mêmes enchères. Au Portugal, Voltalia annonce aujourd'hui le gain de nouveaux contrats de construction, ce qui porte à 300 MW le total de ses contrats de construction pour des clients tiers au Portugal. Trajectoire de croissance confirmée malgré les défis à court-terme liés à la covid-19 Comme communiqué cette année, la crise sanitaire et économique engendre des risques nouveaux qui rendent l'environnement de Voltalia moins prévisible. Les trois risques principaux identifiés par Voltalia concernent (i) les variations de devises (essentiellement le réal brésilien) (ii) la faculté à mener sans retard les grands chantiers de construction en cours et futurs des centrales détenues par Voltalia, et (iii) la capacité des clients de Voltalia dans les Services (principalement les ventes de développement et de construction de projets) à avancer dans leurs processus de décision. Des défis à court-terme Au S1, Voltalia a enregistré un faible niveau de vent au Brésil. Par ailleurs, depuis le début de l'année Voltalia connaît une faiblesse continue du real brésilien (BRL) par rapport à l'euro (EUR), avec un taux de change EUR/BRL de 6,3 depuis le début du second semestre, comparé à 5,4 au S1 2020 et 4,3 au S1 2019. En outre, alors que les sites en construction appartenant à Voltalia n'ont subi que des retards mineurs au premier semestre 2020, comme pour VSM1 (163 MW), la Covid-19 affecte désormais les calendriers de construction. Initialement retardés de quelques semaines, des projets accusent désormais un retard de 4 à 6 mois (VSM2&3 et Mana Stockage), voire plus (Cacao). Enfin, certains clients tiers des Services retardent la signature des contrats ou les ordres de démarrage des travaux. La séquence 2020-2023 des ambitions d'EBITDA est rebasée en conséquence Les faibles niveaux de vent enregistrés au S1 2020 au Brésil ont eu un impact de -7,5 millions d'euros sur l'EBITDA.

En appliquant un taux de change EUR/BRL de 6,3 depuis ce jour jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire un taux moyen annuel de 5,9 (contre un taux de 5,0 considéré pour le bas de la fourchette de l'ambition 2020), la faiblesse du BRL devrait avoir un impact sur l'EBITDA annuel 2020 de -25 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année 2020, l'effet combiné sur l'EBITDA des retards liés à la Covid-19 sur les Constructions et Services est estimé à -27 millions d'euros. En conséquence, Voltalia anticipe désormais un EBITDA 2020 d'environ 100 millions d'euros (pour une ressource éolienne/solaire/hydroélectrique moyenne d'ici la fin de l'année), soit une croissance de plus de 50 % par rapport à 2019 et de plus de 90 % à taux de change constants, mais en dessous de sa fourchette d'ambition initiale de 160 à 180 millions d'euros. En 2021, grâce à la contribution du portefeuille de 1 GW de centrales en exploitation et la normalisation des Services, l'EBITDA de Voltalia devrait atteindre environ 170 millions d'euros (avec une ressource éolienne/solaire/hydro moyenne et un taux EUR/BRL de 6,3). En 2023, grâce à l'augmentation de la puissance installée prévue, l'EBITDA devrait atteindre la fourchette 275-300 millions d'euros, intégrant un taux EUR/BRL de 6,3[6]. Les ambitions de puissance installée sont toutes confirmées Malgré les retards de construction, les ambitions de puissance installée à court- et à long-terme sont confirmées : de 1 GW en exploitation attendu pour la fin 2020, la puissance visée passe à 2,6 GW en exploitation et en construction d'ici la fin 2023. Cette ambition est fortement soutenue par les gains récents de contrats long-terme : 867 MW de nouveaux contrats remportés depuis le début de 2020, après 389 MW en 2019 et 241 MW en 2018. Au total, Voltalia a déjà sécurisé 92 % (soit 2,4 GW) de son ambition 2023. Les contrats remportés récemment soutiennent fortement le rééquilibrage du portefeuille de Voltalia vers plus de solaire (désormais 50% du total de la puissance sous contrat) et plus d'Europe / Afrique (désormais 34% du total de la puissance sous contrat). Ils diversifient aussi la base clients de Voltalia, avec plus de 400 MW de contrats signés avec des entreprises (corporate PPAs). Prochain rendez-vous : Revenus du T3 2020 le 21 octobre 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse - Actifin jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Puissance installée à fin juin 2020 En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride[7] 30 juin 2020 Brésil 580,3 16,0 596,3 Egypte 32,0 32,0 France 52,2 73,8 4,5 130,5 Guyane française 6,6 1,7 5,4 13,7 Grèce 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 Portugal 8,8 8,8 Italie 10,2 10,2 Belgique 11,6 11,6 Espagne 4,5 4,5 Total 632,5 159,5 1,7 9,9 16,0 819,6 Rapport de production d'électricité En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride8 H1 2020 Brésil 685,1 20,9 706,0 Egypte 38,5 38,5 France 75,6 50,7 2,8 129,2 Guyane française 2,3 5,3 7,2 14,7 Grèce 3,6 3,6 Royaume-Uni 4,7 4,7 Portugal 3,1 3,1 Italie 6,4 6,4 Belgique 7,0 7,0 Espagne 2,1 2,1 Total 760,8 118,3 5,3 10,0 20,9 915,2 Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l'évolution du prix de vente de l'électricité produite par Voltalia, à l'évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu'à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel 2019 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2020.Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation. Compte de résultat consolidé (non audité) En k? Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Variation % Revenus 88 439 56 882 31 557 55% Achats et sous-traitance (12 414) (2 807) (9 607) 342% Charges externes (31 694) (26 684) (5 010) 19% Charges de personnel (19 388) (13 529) (5 859) 43% Autres produits et charges d'exploitation (1 160) 60 (1 220) (2 033)% Charges et autres revenus (64 656) (42 960) (21 696) 51% EBITDA 23 783 13 922 9 861 71% % EBITDA 27% 24% 2% 10% Autres produits et charges opérationnels (2 960) (206) (2 754) 1 337% Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (19 662) (9 418) (10 244) 109% Résultat opérationnel (EBIT) 1 161 4 298 (3 137) (73)% % EBIT 1% 8% (6)% (83)% Charges brutes d'emprunt (15 325) (17 765) 2 440 (14)% Autres produits et charges financiers 415 2 480 (2 065) (83)% Impôt sur les résultats et assimilés (4 286) (1 148) (3 138) 273% Résultats des sociétés mises en équivalence (44) 237 (281) (119)% Résultat net (18 079) (11 898) (6 181) 52% % Résultat net (20)% (21)% (2)% Part du Groupe (15 781) (8 739) (7 042) 81% Intérêts minoritaires (2 298) (3 159) 861 (27)% Résultat par action (en euros): Avant dilution (0,1662) (0,1788) (0,0688) 71% Après dilution (0,1652) (0,1776) 0,0124 (7)% Bilan consolidé (non audité) En k? Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Var. % Goodwill 59 944 63 457 (3 513) (6)% Droits d'usage 40 951 40 400 551 1% Immobilisations incorporelles 134 458 128 559 5 899 5% Immobilisations corporelles 873 522 897 638 (24 116) (3)% Titres mis en équivalence 2 447 3 048 (601) (20)% Actifs financiers 21 571 21 593 (22) ()% Actifs d'impôts différés 2 042 2 360 (318) (13)% Actifs non courants 1 134 935 1 157 055 (22 120) (2)% Stocks, encours et avances fournisseurs 36 110 40 951 (4 841) (12)% Créances commerciales 66 028 59 022 7 006 12% Actifs financiers 3 453 5 079 (1 626) (32)% Actifs hors exploitation 25 683 22 965 2 718 12% Trésorerie et équivalents de trésorerie nette 160 770 269 744 (108 974) (40)% Actifs courants 292 044 397 761 (105 717) (27)% Total Actif 1 426 979 1 554 816 (127 837) (8)% Capitaux propres part du Groupe 606 659 708 893 (102 234) (14)% Intérêts non contrôlants 37 644 51 310 (13 666) (27)% Capitaux propres 644 303 760 203 (115 900) (15)% Provisions non courantes 2 908 3 431 (523) (15)% Provisions pour départs en retraite & pensions 1 354 1 172 182 16% Passifs d'impôts différés 3 045 2 687 358 13% Emprunts à long terme 564 608 592 561 (27 953) (5)% Passifs financiers 9 015 9 239 (224) (2)% Passifs non courants 580 930 609 090 (28 160) (5)% Provisions courantes 5 614 6 374 (760) (12)% Emprunts à court terme 62 556 63 675 (1 119) (2)% Dettes fournisseurs et autres créditeurs 83 244 77 401 5 843 8% Passifs financiers 18 788 15 866 2 922 18% Passifs hors exploitation 31 544 22 207 9 337 42% Passifs courants 201 746 185 523 16 223 9% Total Passif 1 426 979 1 554 816 (127 837) (8)% [1] A taux de change constants [2] Voir le communiqué de presse du 22 janvier 2020 [3] Voir le communiqué de presse du 25 août 2020 [4] Voir le communiqué de presse du S1 2019 du 25 septembre 2019 [5] Dette financière / (Fonds propres + Dette financière) [6] Confirmation de l'ambition annoncée dans le Communiqué de presse du 6 juin 2019 [7] 4 MW de solaire et 12 MW de thermique Fichier PDF dépôt réglementaire



Langue : Français Entreprise : Voltalia SA 84 boulevard de Sébastopol 75003 Paris France E-mail : invest@voltalia.com Internet : www.voltalia.com ISIN : FR0011995588 Ticker Euronext : VLTSA Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

