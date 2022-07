Voltalia SA : Hausse de +26% des revenus au T2 2022 à 111 millions d'euros

Hausse de +26% des revenus au T2 2022 à 111 millions d’euros

Un second trimestre solide

Ventes d’énergie : +8%. Baisse des productions éoliennes et solaires, plus que compensée par un effet de change positif et par les clauses contractuelles d’indexation des prix de vente sur l’inflation

Services : +36%. Forte croissance des ventes pour les clients tiers sur l’ensemble des régions



Capacité en exploitation et en construction

2,1 GW en exploitation et en construction (+42% vs S1 2021) avec plus de 0,9 GW en construction (88% en solaire)





Ambitions 2023 confirmées

2,6 GW en exploitation et en construction

EBITDA normatif1 de 275 à 300 millions d’euros

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus du deuxième trimestre et du premier semestre 2022.

« Voltalia continue de croître à un rythme rapide au deuxième trimestre avec le dynamisme des ventes de services aux clients tiers et grâce à l’indexation contractuelle des prix de vente d’électricité sur l’inflation. Notre capacité en exploitation et en construction atteint désormais plus de 2,1 gigawatts », a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Revenus du deuxième trimestre et du premier semestre 2022

En millions d’euros T2 2022 T2 2021 Variation à taux courants Variation à taux constants2 S1 2022 S1 2021 Variation à taux courants Variation à taux constants2 Ventes d’énergie 52,6 48,9 +8% -3% 95,7 87,9 +9% -1% Services 94,3 69,1 +36% +34% 162,0 99,9 +62% +59% Éliminations -36,0 -29,9 +20% +17% -48,4 -35,8 +35% +32% Revenus3 111,0 88,2 +26% +19% 209,3 152,1 +38% +31%

REVUE DES ACTIVITÉS

Les revenus du premier semestre 2022 ressortent à 209,3 millions d’euros, en hausse de +38% par rapport au premier semestre 2021 (+31% à taux de change constants). Ils bénéficient de la croissance des Ventes d’énergie (+9%) et des Services (+62%). Les Ventes d’énergie constituent 46% des revenus des six premiers mois de l’année 2022, contre 54% pour les Services vendus aux clients tiers (après éliminations des ventes internes).

Les revenus du T2 2022 s’élèvent à 111 millions d’euros, en hausse de +26% par rapport au T2 2021 (+19% à taux de change constants). Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 48% et 52% des revenus du trimestre.

VENTES D’ÉNERGIE4

Indicateurs opérationnels

T2 2022 T2 2021 Variation S1 2022 S1 2021 Variation Production (en GWh) 630 827 -24% 1 309 1 623 -19% Puissance installée et en construction (en MW)5 2 143 1 512 +42% Facteur de charge éolien au Brésil 27% 38% -11pts 30% 42% -12pts Facteur de charge éolien en France 17% 22% -5pts 22% 25% -3pts Facteur de charge solaire en France 23% 22% +1pt 19% 17% +2pts Facteur de charge solaire en Egypte et en Jordanie 30% 36% -6pts 26% 30% -4pts

Les revenus du premier semestre 2022 issus des Ventes d’énergie atteignent 95,7 millions d’euros, en hausse de +9% à taux de change courants par rapport au premier semestre 2021. La croissance à taux de change constants est en léger repli, à -1%, traduisant un regain du réal brésilien sur la période. Le taux moyen EUR/BRL est ainsi de 5,55 au premier semestre 2022, contre 6,49 au premier semestre 2021.

Au premier semestre 2022, la production atteint 1,3 TWh, contre 1,6 TWh au premier semestre 2021, ce qui reflète la baisse des ressources éoliennes et solaires.

Les revenus du T2 2022 issus des Ventes d’énergie atteignent 52,6 millions d’euros, en hausse +8% (-3% à taux de change constants) par rapport au T2 2021.

La production trimestrielle est de 0,6 TWh contre 0,8 TWh en 2021 et la puissance installée en exploitation est de 1 226 MW à fin juin 2022 (-3%).

Par pays :

Au Brésil, la production diminue de -30% en raison de la cession en novembre 2021 des centrales VSM2 et VSM4 (qui avaient démarré leur production au premier semestre 2021) et de conditions de vent moins favorables qu’un an plus tôt et bien inférieures à la moyenne de ressource long terme ; la perte de volume a été presque entièrement compensée par un effet de change favorable (renforcement de la devise brésilienne) et par les clauses contractuelles d’indexation des prix de vente sur l’inflation ;

En France, la production est en baisse de -5% au cours du deuxième trimestre provenant majoritairement des centrales éoliennes ; elle bénéficie de la production des centrales solaires et biomasse mises en service en 2021 (Laspeyres, Cabanon et Cacao) ; Dans les autres pays, la production de Voltalia est globalement en croissance, multipliée par x3,3 en Grèce, bénéficiant de la mise en service en mars de la nouvelle centrale solaire de Stavria, en hausse de +89% en Espagne, de +47% en Belgique et de +37% au Portugal, du fait de la forte progression de la production d’Helexia sur la période. En Égypte et en Jordanie, la production est en baisse de - 4% par rapport à l'année dernière.







SERVICES

Les revenus du premier semestre 2022 issus des Services (internes et externes) atteignent 162 millions d’euros, en hausse de +62% (+59% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2021. Les revenus avec les clients tiers sont en hausse de +77% à 113,6 millions d'euros et les revenus internes (éliminés en consolidation) sont en hausse de +35% à 48,4 millions d'euros. Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements progresse de +70% pour atteindre 147,8 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +10% pour atteindre 14,1 millions d'euros.

Les revenus du T2 2022 issus des Services (internes et externes) atteignent 94,3 millions d’euros, en hausse de +36% (+34% à taux de change constants) par rapport au T2 2021. Les revenus avec les clients tiers et les revenus internes (éliminés en consolidation) progressent respectivement de +48% et +20%. L’analyse par segment montre une forte progression généralisée de segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche des revenus de 87 millions d’euros, en hausse de +41% (+38% à taux de change constants). Au cours du trimestre, les revenus du Développement sont en hausse grâce à la vente de projets en développement à des clients tiers, tandis que la Construction affiche des revenus de clients tiers en forte croissance au Royaume-Uni, au Portugal et au Kenya, et que la Fourniture d’équipements aux clients tiers s'inscrit en progression soutenue en particulier au Portugal, mais aussi au Royaume-Uni et en Italie. Les revenus pour les clients tiers augmentent de +53%, tandis que les revenus internes augmentent de +24%.

Le segment Exploitation-Maintenance enregistre des revenus de 7,3 millions d’euros, presque identiques à ceux du T2 2021 (-4% à taux de change constants), Les clients tiers représentent 61% des revenus du segment.

Les éliminations de revenus de l’ensemble du premier semestre 2022 et du T2 2022 ressortent respectivement à 48,4 millions d’euros (+35% à taux de change courants et +32% à taux de change constants) et 36 millions d’euros (+20% à taux de change courants et +17% à taux de change constants), reflétant la croissance des Services vendus en interne au T2 2022, au bénéfice des centrales en construction et exploitation détenues par Voltalia.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (SÉLECTIONNÉS)

117 MW de sites solaires attribués au Maroc6

Voltalia s'est vu attribuer le plus gros volume avec 117 MW sur un total de 400 MW offerts, répartis sur deux sites : Ain Beni Mathar (69 MW) et Guercif (48 MW). Ces deux sites solaires situés dans l'Oriental permettront de couvrir les besoins en énergie équivalents à la consommation annuelle de 290 000 habitants. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'année 2023. Les revenus seront garantis par des contrats de vente d'électricité à long terme, qui seront conclus avec des clients privés raccordés au réseau électrique public.

Voltalia a clôturé avec succès son second plan d’actionnariat salarié7

Pour cette seconde édition, sept pays, soit 88% des collaborateurs, étaient éligibles : France, Portugal, Brésil, Grèce, Italie, Espagne, et Royaume-Uni. Au total, 72% des collaborateurs éligibles ont décidé de participer (contre 69,5% lors du premier plan). Ce second plan d’actionnariat salarié a pour ambition de faire de l’actionnariat salarié un levier durable de l’alignement des intérêts de l’ensemble des parties prenantes et de la fidélisation des salariés. Au travers de ce plan, Voltalia a mis l’engagement des équipes au cœur de ses préoccupations et leur a permis d’exprimer leur confiance en l’entreprise, aussi bien dans son rôle sociétal que dans ses objectifs opérationnels et ses performances financières.

Voltalia intègre le segment Euronext Tech Leaders8

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour se qualifier. Ce nouveau segment de marché paneuropéen comprend des entreprises des secteurs du numérique, des technologies de la santé et des énergies renouvelables, déjà cotées sur les différentes bourses Euronext en Europe. Le segment augmentera la visibilité des entreprises présentes, tandis que le futur indice Euronext Tech Leaders, qui réunira toutes les entreprises membres du segment Euronext Tech Leaders, renforcera encore l'attractivité du secteur technologique européen.

Début de l’exploitation de la centrale solaire de Carrières des Plaines en France9

La centrale solaire de Carrière des Plaines d’une puissance de 8,16 MW est implantée sur le site d’une ancienne carrière, située sur la commune d’Alleins dans les Bouches-du-Rhône (13), un site bénéficiant d’un des meilleurs gisements solaires de France. Cette centrale est constituée pour moitié de panneaux photovoltaïques cristallins et pour moitié de modules photovoltaïques à concentration et bénéficie d’un contrat de ventre d’électricité sur une durée de vingt ans. Sa production couvrira les besoins en électricité domestique de plus de 4 560 habitants. Dans la volonté d’agir positivement pour le développement du territoire, la centrale dispose d’une convention de pâturage qui permet le partage du terrain avec un éleveur d’ovins.

Développement d’un nouveau complexe renouvelable solaire dans le sud-est du Brésil10

Après avoir développé au Brésil ses grands complexes de Serra Branca (potentiel de 2,4 GW, dans l’Etat du Rio Grande do Norte) et de Canudos (potentiel de plus d’1 GW, dans l’état de Bahia), Voltalia développe Arinos, un nouveau complexe solaire avec un potentiel de plus d’1,5 GW, situé cette fois dans le sud-est du pays. Avec le complexe d’Arinos, Voltalia assure le développement pour son propre compte mais également pour le compte de tiers. Voltalia a déjà signé des partenariats, notamment avec CTG Brazil, une référence en matière d’énergie propre dans le pays. Après approbation, ces partenaires achèteront une partie importante des sites solaires du complexe d’Arinos, lorsque la phase de développement de chaque site sera achevée et donc peu avant le début de la construction.

Lancement de la construction du projet de Karavasta, en Albanie11

Voltalia a remporté en 2020 une concession de 30 ans pour la centrale photovoltaïque de Karavasta. Le projet de 140 MW a été attribué à Voltalia sur décision du Conseil des ministres albanais le 21 janvier 2020, à la suite de la procédure de concours lancée par le ministère des Infrastructures et de l’Energie avec le soutien de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement - BERD. Selon les termes de l'appel d'offres, Karavasta vendra 50% de l'électricité au travers d'un contrat de vente de 15 ans à l'opérateur public albanais, tandis que le solde de la production sera vendu au travers de contrats long terme à des opérateurs privés. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2023. C’est le plus grand projet de centrale solaire des Balkans occidentaux.

AMBITIONS 2023 CONFIRMÉES

L’ambition d’atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisée par les 2,1 GW déjà en exploitation ou en construction et le stock de 0,6 GW de contrats remportés et dont la construction n’a pas encore été lancée.

En 2023, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

2023 Capacité 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA normatif



275-300 millions d’euros « Normatif » : avec une ressource éolienne/solaire/hydraulique égale à la moyenne de très long terme et un taux EUR/BRL de 6,3

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 mai 2022. Compte tenu de ces risques et incertitudes, rien ne permet de garantir que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse se réaliseront effectivement. Nonobstant le respect de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (les informations divulguées doivent être " exactes, précises et sincères "), Voltalia fournit les informations contenues dans ces documents à la date du présent communiqué de presse et décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Capacité installée au 30 juin 2022

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride12 30 juin 2022 30 juin 2021 Belgique 15,0 15,0 13,1 Brésil 732,3 76,7 12,0 821,0 936,3 Egypte 32,0 32,0 32,0 France 64,2 105,9 4,5 174,6 153,7 Guyane française 17,113 6,8 5,4 29,3 29,7 Grèce 16,7 16,7 4,7 Italie 13,7 13,7 10,8 Jordanie 57,0 57,0 57,0 Portugal 19,7 19,7 14,9 Espagne 7,8 7,8 5,1 Royaume-Uni 39,314 39,3 7,3 Total 796,5 400,9 6,8 9,9 12,0 1 226,1 1 264,7

Capacité en construction au 30 juin 2022

Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil Cafesoca 7,5 Hydro Brésil SSM 1&2 247,3 Solaire Brésil SSM 3-6 260,0 Solaire Brésil Helexia 87,0 Solaire Brésil Helexia 2,1 Solaire France Helexia 1,9 Solaire Italie Helexia 0,7 Solaire Portugal Helexia 0,1 Solaire Espagne Sable Blanc 5,0 Solaire France Montclar 3,7 Solaire France South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume-Uni Karavasta 140,0 Solaire Albanie Divers 12,0 Solaire Portugal Total (en MW) 916,7

Production d’electricite au 30 juin 2022

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride15 H1 2022 H1 2021 Brésil 965,6 14,4 20,9 1 000,9 1 324,5 Egypte 39,0 39,0 39,9 Jordanie 65,6 65,6 68,1 France 62,9 69,1 2,4 134,4 133,9 Guyane française 2,1 17,9 1,6 21,6 25,3 Grèce 9,0 9,0 3,5 Royaume-Uni 4,7 4,7 4,2 Portugal 13,1 13,1 8,2 Italie 7,7 7,7 6,3 Belgique 7,4 7,4 5,9 Espagne 5,2 5,2 2,8 Total 1 028,5 237,2 17,9 4,0 20,9 1 308,5 1 622,5

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre 2022, le 28 septembre 2022 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 400 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small, L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables Voltalia

1 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

2 Calculée sur la base d’un taux de change moyen EUR/BRL de 5,55 au premier semestre 2022 contre 6,49 au premier semestre 2021

3 Les revenus sont nets : ils comprennent les revenus liés aux plus-values générées par la vente d'actifs et non la valeur totale incluant la valeur de l'actif vendu

4 Depuis le premier trimestre 2022, le rapport financier sur Helexia est divisé entre les ventes d'énergie et les services, conformément au reste de la société. Jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2021, Helexia était entièrement incluse dans les ventes d'énergie. Les chiffres présentés pour le T2 2021 dans ce communiqué de presse ont été mis à jour en conséquence.

5 Comme précisé dans le DEU 2021 (note 3.3 - page 168)

6 Communiqué de presse du 25 avril 2022

7 Communiqués de presse du 6 juin 2022 et du 11 juillet 2022

8 Communiqué de presse du 7 juin 2022

9 Communiqué de presse du 16 juin 2022

10 Communiqué de presse du 27 juin 2022

11 Communiqué de presse du 1er juillet 2022

12 4 MW de solaire et 12 MW de thermique

13 Incluant le complexe de stockage de Toco

14 Incluant le complexe de stockage de Hallen

15 Incluant la production solaire d’Oiapoque

