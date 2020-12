Voltalia SA: Helexia, filiale de Voltalia, remporte un contrat majeur avec Telefonica au Brésil

Helexia, filiale de Voltalia, remporte un contrat majeur

avec Telefonica au Brésil

Helexia va fournir de l'électricité verte aux installations de Telefonica grâce à 16 nouvelles centrales solaires situées dans cinq États pour une capacité totale de 60 mégawatts

Helexia, spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, a signé un contrat de 20 ans pour la fourniture d'électricité renouvelable aux réseaux de téléphonie mobile de Vivo (une marque de Telefonica). Helexia a été rachetée par Voltalia (code ISIN Euronext Paris : FR0011995588), un acteur international des énergies renouvelables, en mai 2019. Avec ce nouveau succès, le portefeuille de contrats d'Helexia atteint 165 MW, soit 3,2 fois sa capacité installée lors de son acquisition.

Les 16 centrales photovoltaïques seront situées dans les États de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo et Ceará pour alimenter les installations locales de Telefonica en électricité renouvelable.

Ce contrat constitue une avancée majeure dans la feuille de route de Telefonica en matière de développement durable. Telefonica Brasil, leader sur le marché brésilien des communications, est une contrepartie très solide, ayant récemment été notée "AAA(bra)" par Fitch[1].

Il s'agit du premier contrat remporté par Helexia au Brésil, pays où la société a lancé ses opérations avec le soutien de sa société mère, Voltalia. Il a été rendu possible grâce à la mobilisation efficace d'une équipe projet alliant les compétences et le savoir-faire d'Helexia en matière de production d'électricité distribuée et la connaissance du marché brésilien par Voltalia.

Les projets nécessiteront l'ingénierie, la fourniture d'équipements, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales ainsi que la gestion des contrats de fourniture d'énergie avec Telefonica et les distributeurs locaux. La construction devrait débuter prochainement pour permettre le démarrage de l'exploitation commerciale complète au premier trimestre 2022.

"Nous sommes très heureux de la croissance d'Helexia dans de nouveaux pays, comme le Brésil, et en Europe, où notre filiale s'est rapidement développée. Helexia bénéficie du soutien de Voltalia et fait profiter Voltalia de sa force de frappe commerciale dans le cadre des corporate PPAs" déclare Sébastien Clerc, CEO de Voltalia.

"Aujourd'hui, nous signons l'un des plus importants contrats de production d'électricité décentralisée du Brésil. Le soutien de Voltalia a été déterminant dans ce grand succès commercial, et nous continuerons à travailler main dans la main pour la phase de livraison du projet. Le marché brésilien des projets distribués et de l'efficacité énergétique représente un potentiel conséquent, avec très peu d'acteurs capables d'offrir à la fois savoir-faire et taille critique" ajoute Benjamin Simonis, co-fondateur d'Helexia.

A propos d'Helexia (https://www.helexia.green/)

Helexia est un Créateur de Centre de Services Energétiques, présent en France et à l'international. Fort des compétences et du professionnalisme de 180 collaborateurs, nous apportons des solutions innovantes, efficaces et intégrées pour une optimisation énergétique des bâtiments tertiaires, industriels, retail, santé. (production et économie d'énergie) et une réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Nos services se développent autour de 4 axes?: l'économie d'énergie, la production d'énergie, le management de l'énergie ainsi que l'intelligence et la mobilisation énergétique. Helexia vous propose l'ensemble des services nécessaires au développement de votre projet.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.