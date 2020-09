Voltalia SA : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Voltalia SA

Premier semestre de l'exercice 2020 Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui la publication de son rapport financier semestriel 2020. Voltalia annonce avoir mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Il intègre les comptes consolidés pour le premier semestre 2020, les faits marquants de la période, l'attestation du responsable du rapport financier semestriel, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l'examen des comptes consolidés semestriels. Le rapport financier peut être consulté sur le site internet de la société (www.voltalia.com) et une version en anglais sera bientôt mise à disposition. Prochain rendez-vous : revenus du troisième trimestre 2020 le 21 octobre 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse - Actifin jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



