Voltalia SA : Résultats annuels 2022

RESULTATS ANNUELS 2022 EBITDA stable Forte croissance du portefeuille de centrales en exploitation et en construction Gains de contrats majeurs Résultats annuels 2022 Chiffre d'affaires 1 : +31%, avec des Services particulièrement dynamiques

: +31%, avec des Services particulièrement dynamiques EBITDA : stable, avec des mises en service intervenues majoritairement au S2, qui compensent la déconsolidation de VSM2 et VSM4 cédés en novembre 2021 et les moindres ressources éoliennes du fait d’une météo défavorable

Résultat net part du Groupe à -7,2 millions d’euros



Records 2022 Record des mises en service (442 MW, +42%, pour atteindre 1 571 MW en exploitation) et record des mises en chantier (884 MW, +41%, pour atteindre 1 022 MW en construction)

Record commercial avec un gain de 1 128 MW (x3,6) de nouveaux contrats de vente d’électricité à long terme et record du chiffre d’affaires futur sous contrat à 7,8 milliards d’euros (+18%), d’une durée résiduelle moyenne de 16,5 ans

Record du pipeline de projets en développement à 14,2 GW (+28%) qui reflète la stratégie de diversification géographique avec respectivement 38%, 38% et 24% en Amérique latine, Europe et Afrique



Confirmation des ambitions 2023 Atteinte fin 2022, avec un an d’avance, de l’objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction (+52% vs. 2021)

Confirmation de l’objectif d’EBITDA normatif2 de 275 à 300 millions d’euros en 2023 avec une visibilité importante venant des contrats déjà signés Réaffirmation des ambitions 2027 Capacité en exploitation et en construction : supérieure à 5 gigawatts

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 3 : environ 475 millions d’euros

: environ 475 millions d’euros CO 2 -équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 22 mars 2023. Voltalia commentera ses résultats annuels 2022 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 8h30, heure de Paris. La réunion sera retransmise en webcast vidéo en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations. « Le chiffre d’affaires 2022 a progressé et l’EBITDA a été stable malgré la vente en novembre 2021 des centrales brésiliennes VSM2 et VSM4, conformément à la stratégie, et un faible niveau de ressources. L’année 2022 a été opérationnellement très dynamique avec la mise en service de 442 mégawatts et l’augmentation de 884 mégawatts de notre parc en construction. Cela nous a permis d’atteindre avec un an d’avance notre objectif de 2,6 gigawatts, une progression de 52% en 2022. Ce dynamisme a préparé 2023 : l’effet année pleine des mises en service 2022, les mises en service 2023 attendues à l’issue des chantiers en cours, l’indexation contractuelle du chiffre d’affaires sur l’inflation et les effets des contrats de services déjà signés à ce jour confortent l’objectif d’EBITDA 2023. Dans le même temps, afin de d’avancer vers notre nouveau cap 2027, nous sommes fiers d’avoir remporté en 2022 le volume record de 1,1 gigawatt de contrats long terme de vente d’électricité auxquels s’adosseront de nouvelles centrales », déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. CHIFFRES CLÉS En millions d’euros 2022 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants4 Chiffre d’affaires5 469,0 358,7 +31% +24% EBITDA 137,4 137,6 stable -10% Résultat net part du Groupe -7,2 -1,3 na na Le chiffre d’affaires s’établit à 469,0 millions d’euros en croissance de +31% par rapport à 2021 (+24% à taux de change constants). Le chiffre d’affaires de l’activité des Ventes d’énergie progresse de +18% et celui issu des Services progresse de +49% (après élimination des ventes internes de Services), bénéficiant de la croissance du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements (+52%) et du segment Exploitation-maintenance (+20%). L’EBITDA consolidé s’établit à 137,4 millions d’euros, stable par rapport à 2021 (-10% à taux de change constants), pénalisé par la déconsolidation des centrales VSM2 et VSM4, cédées en novembre 2021 conformément à la stratégie du Groupe qui développe plus de sites qu’il souhaite conserver, et par la diminution des ressources éoliennes. Le résultat net part du Groupe ressort à -7,2 millions d’euros, contre -1,3 millions d’euros en 2021. REVUE DES ACTIVITÉS Ventes d’énergie Chiffres clés financiers

En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne 2022 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Chiffre d’affaires 244,7 207,9 +18% +6% EBITDA 143,1 128,1 +12% +1% Marge d’EBITDA 58% 62% -4pts -3pts

Indicateurs opérationnels



2022



2021



Var.



Facteurs de charge6 Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme nationale Production (en GWh) 3 680 4 143 -13% Puissance installée et en construction (en MW)7 2 592 1 709 +52% Facteur de charge éolien au Brésil 42% 49% -7pts 52% 39% Facteur de charge éolien en France 22% 29% -7pts 26% 21% Facteur de charge solaire en France 18% 17% +1pt 18% 15% Facteur de charge solaire en Egypte 25% 25% stable 23% ND Chiffres d’affaires en hausse malgré un production en baisse



La puissance en exploitation de Voltalia est de 1 571 MW à fin décembre 2022, en hausse de +39% sur douze mois, avec 442 MW mis en service, principalement les centrales de SSM1-2 au Brésil, South Farm au Royaume-Uni, Stavria en Grèce ou encore de Carrière des Plaines en France, et des toitures solaires d’Helexia en France, au Portugal, en Italie et en Hongrie. Pour autant, la production baisse de -13% à 3,7 TWh entre 2021 et 2022. Cette évolution s’explique par (i) la cession en novembre 2021 des centrales éoliennes VSM2 et VSM4 au Brésil qui avaient produit 0,6 TWh en 2021, (ii) le poids des mises en service pendant la seconde moitié de l’année, sans effet d’année pleine en 2022, et (iii) de moindres ressources qu’en 2021 à cause d’une météo éolienne défavorable au Brésil et en France, avec des facteurs de charge inférieurs à la moyenne de long terme – mais toujours supérieurs, comme chaque année, à celui de la moyenne du pays, illustrant la grande sélectivité de Voltalia pour les meilleurs projets dans les meilleurs emplacements. Malgré la baisse de la production, le chiffre d’affaires 2022 des Ventes d’énergie est en hausse de +18%

(+6% à taux de change constants) à 244,7 millions d’euros. La croissance du chiffre d’affaires est en effet portée par la hausse du prix de vente moyen par MWh en raison : (i) des prix de vente contractuels très majoritairement indexés sur l’inflation, (ii) de la sortie du périmètre de centrales avec des prix bas par MWh, remplacés par des projets plus tarifés et (iii) du renforcement du réal brésilien. La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble des contrats de vente d’électricité est de 16,5 années, représentant 7,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat (+18% par rapport à 2021). 78% du chiffre d’affaires 2022 issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l'inflation. Ces données illustrent la stratégie d’investissement de Voltalia, les centrales ne bénéficiant pas de contrats longs et indexés étant généralement cédées avant leur construction, de même que la plupart des projets subventionnés. EBITDA en hausse



L’activité des Ventes d’énergie, bien que pénalisée par une ressource inférieure en 2022 à la moyenne de long terme, génère un EBITDA de 143,1 millions d'euros en hausse de +12% (+1% à taux de change constants). La marge d’EBITDA se situe à 58%, en baisse de 4 points. Avec une ressource éolienne et solaire correspondant à la moyenne long terme, la marge d’EBITDA se serait élevée à 62%. Services En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne 2022 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Chiffre d’affaires 352,3 220,1 +60% +58% dont chiffre d’affaires interne 127,9 69,2 +85% +79% dont chiffre d’affaires externe 224,3 150,9 +49% +49% EBITDA 30,5 32,8 -7% -11% Marge d’EBITDA 9% 15% -6pts -7pts Le chiffre d’affaires issu des Services (internes et externes) s’établit à 352,3 millions d'euros, en hausse de +60% (+58% à taux de change constants). L’EBITDA diminue de -7% (-11% à taux de change constants), avec une marge d’EBITDA de 9% en baisse de 6 points (-7 points à taux de change constants). Développement, Construction et Fourniture d’équipements



Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche un chiffre d’affaires de 319,4 millions d'euros, en hausse de +66% (+65% à taux de change constants). Le chiffre d’affaires externe (avec des clients tiers) s’est accru de +52%. L’activité croît rapidement grâce aux efforts soutenus de prospection. Le Développement a été porté par le Brésil, tandis que la Construction et la Fourniture d’équipements ont été dynamiques en Europe et en Afrique. La Fourniture d’équipements est l’activité qui a connu la plus forte croissance, la demande européenne s’étant faite particulièrement pressante depuis le début de la guerre en Ukraine. Le chiffre d’affaires interne (éliminé en consolidation) s’est accru de +99% grâce au dynamisme des nouvelles centrales lancées sur le bilan de Voltalia et de sa filiale Helexia. L'EBITDA du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements diminue de 11% en 2022 pour atteindre 28,7 millions d'euros. La marge d’EBITDA se situe à 9%, en baisse de 8 points sous l’effet combiné de (i) l’effet de base des cessions de projets avec la vente de VSM2 et VSM4 en 2021, (ii) l’inflation des coûts de certains équipements et services et (iii) le poids relatif plus important qu’en 2021 de la Fourniture d’équipements, par nature peu risquée et donc moins margée. Exploitation-maintenance



Le chiffre d’affaires du segment Exploitation-maintenance atteint 32,9 millions d’euros en hausse de +19% (+15% à taux de change constants). Des nouveaux contrats externes (pour clients tiers) ont été signés pour 694 MW, dont 376 MW in Europe et 318 MW au Brésil. Les nouveaux contrats internes (dont le chiffre d’affaires est éliminé en consolidation) ont suivi la croissance du parc de centrales en exploitation détenu par Voltalia. Fin 2022, la capacité sous gestion pour Voltalia et ses clients tiers est de 4,4 GW (+29%), dont 2,8GW (+17%) pour les clients externes, montrant le succès commercial de l’offre du Groupe. Le segment affiche un EBITDA de 1,8 million d'euros, multiplié par 2,7 en 2022 (et multiplié par 2,4 à taux de change constants), bénéficiant d’effets d’échelle dans un contexte de maîtrise des coûts. AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT En millions d’euros 2022 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 173,7 160,9 +8% -1% Eliminations et éléments corporate 36,3 23,3 +55% +54% EBITDA 137,4 137,6 stable stable Dépréciation, amortissements et provisions -81,5 -75,7 +8% 0% Résultat opérationnel (EBIT) 55,9 61,9 -10% -24% Résultat financier -44,9 -43,9 +2% 10% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -18,4 -16,8 +9% +5% Intérêts minoritaires 0,2 -2,5 na na Résultat net (part du Groupe) -7,2 -1,3 na na L’EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en progression de +8% à 173,7 millions d’euros. Les éliminations sont en hausse, reflétant la croissance de l'activité interne. Les éléments corporate sont en hausse aussi, mais à un rythme très inférieur à l’activité générale, illustrant la capacité de Voltalia à dégager des économies d’échelle. L'EBITDA consolidé s'élève à 137,4 millions d'euros, stable par rapport à 2021. Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 81,5 millions d’euros, en hausse de +8%, du fait principalement de l'amortissement des centrales mises en service en 2022, de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2021 et de la déconsolidation des centrales VSM2 et VSM4. A 45 millions d'euros, les frais financiers sont en hausse limitée (+2%), reflétant la politique de couverture rigoureuse ayant permis une protection efficace contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts. Le résultat financier reflète aussi la montée de dettes projets et des facilités corporate8 dont 323 millions ont été remboursées après l’augmentation de capital. Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l’impôt, le résultat net, part du groupe, s'établit à

-7,2 millions d'euros, contre -1,3 millions d’euros en 2021. BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ Le bilan de Voltalia à fin 2022 atteint 3 milliards d’euros, en croissance de +44%. En millions d’euros 31/12/2022 31/12/2021 Goodwill 87 78 Immobilisations corporelles et incorporelles 2 074 1 510 Trésorerie et équivalents de trésorerie 384 291 Autres actifs 490 234 Total actifs 3 035 2 113 Capitaux propres 1 232 672 Minoritaires 107 62 Dette financière 1 313 1 050 Provisions 26 14 Autres passifs courants et non courants 357 315 Total passif 3 035 2 113 Avec des immobilisations en hausse de +37%, la croissance des actifs du Groupe est essentiellement liée à l’augmentation des centrales en exploitation et, plus encore, celles en construction. Les autres actifs s’élèvent à 490 millions d’euros à fin 2022 et sont en hausse de 256 millions d’euros, dont (i) 201 millions d’euros correspondent principalement à la hausse des stocks, des avances fournisseurs et des créances commerciales et fiscales du fait de la croissance des activités avec notamment les chantiers de centrales en cours de construction et (ii) 54 millions d’euros de hausse des actifs financiers liés à notre politique de couverture. La trésorerie s’établit à 384 millions d’euros, en hausse de +32% par rapport à fin 2021. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1 313 millions d'euros à fin 2022, en hausse de +25 %, en lien avec la croissance des immobilisations. Les capitaux propres augmentent de 83%, hausse provenant principalement de l’augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2022. L’augmentation de capital est aussi la principale raison de la baisse d’environ 10 points du levier d'endettement9. NOUVELLES ANNONCES DU GROUPE Chiffre d’affaires futur sous contrat en progression : 7,8 milliards d’euros (+18%) Voltalia annonce aujourd’hui que sa visibilité à long terme s’est encore améliorée avec un chiffre d’affaires futur sécurisé par des contrats de vente d’électricité s’élevant fin décembre 2022 à 7,8 milliards d’euros (+1,2 milliards d’euros vs 2021), soit 16,6 fois le chiffre d’affaires 2022. Ce niveau particulièrement élevé résulte de la stratégie de Voltalia consistant à rechercher des contrats de vente d’électricité à très long terme couvrant l’essentiel de la production des centrales conservées en portefeuille. Expansion du portefeuille de projets en développement : 14,2 GW (+28%) Voltalia annonce aujourd’hui que son portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, se montait fin décembre 2022 à 14,2 GW, en augmentation de +3,1 GW en un an. Illustrant la montée en puissance de la stratégie de diversification géographique, ce portefeuille est réparti à hauteur de respectivement 38%, 38% et 24% en Amérique latine, Europe et Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire, à 65%, suivi de l’éolien pour 29% et des autres technologies, pour 6%. En Guyane, construction de la centrale biomasse de Sinnamary, un investissement de 200 millions d’euros Voltalia annonce aujourd’hui la construction de la plus grande centrale de biomasse de Guyane (10,6 MW). Développée, construite et détenue par Voltalia, cette centrale valorisera les bois immergés dans le lac du barrage de Petit-Saut, récoltés et valorisés par une filiale de Voltalia : Triton. Le projet, qui devrait être mis en service au premier semestre 2025, représente un investissement d’environ 200 millions d’euros. L’électricité produite par la centrale biomasse fait l’objet d’un contrat de vente de 25 ans. Voltalia exploite déjà en Guyane les centrales biomasse de Kourou (1,7 MW) depuis 2011 et de Cacao (5,1 MW) depuis 2020. Nouveaux contrats de construction en Irlande pour 142 MW Voltalia annonce aujourd’hui que Power Capital, leader indépendant irlandais détenu majoritairement par le fonds français Omnes, pionnier du renouvelable, a sélectionné Voltalia pour construire, exploiter et entretenir ses trois projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d'Irlande pour une capacité cumulée de 142 MW. Augmentation du montant du récent crédit syndiqué à impact Voltalia annonce aujourd’hui que le montant de son crédit syndiqué à impact, récemment signé10, est augmenté à 280 millions d’euros, avec l’entrée de Mizuho Bank au sein du syndicat bancaire. Cette nouvelle ligne de crédit réplique le cadre innovant de celles mises en place en 2019 et 2021 : le taux d’intérêt pourra être bonifié en fonction de l’atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). L’augmentation annoncée ce jour permet de porter à 520 millions d’euros le montant total des facilités de crédits bancaires corporate à la disposition du Groupe. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS Voltalia a fait son entrée dans le SBF12011 L’entreprise a intégré le 17 mars (post bourse) l'un des principaux indices de la Bourse de Paris, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Sustainalytics améliore la performance extra-financière de Voltalia12 Sustainalytics (groupe Morningstar), l’une des premières agences de notation ESG au monde, a pour la quatrième année consécutive, classé Voltalia parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables. L’entreprise se positionne au 16ème rang sur 704 du secteur des utilities. Début de la production d’électricité pour Helexia au Brésil13 Après la signature d’un contrat pour la fourniture de 87 MW d’énergie solaire à Vivo, filiale de Telefonica, sur la base d’une série de projets de génération distribuée dans huit états brésiliens, Helexia a finalisé avec succès une première tranche de 4,9 MW dans la municipalité de Paranaíba (état du Mato Grosso do Sul). Au Portugal, signature d'un corporate PPA avec BA Glass et début de la production à Garrido14 BA Glass, un leader européen de la production de verre creux pour les industries de la boisson et de l'agroalimentaire, aura accès à 12,4 MW qui seront produits par le complexe Garrido. Avec ce nouveau contrat de 15 ans, toute la production du complexe de 50,6 MW est désormais sécurisée par des contrats de vente à long terme. La construction a été lancée en septembre 2022 et les premiers mégawatts ont été mis en service début mars 2023. Signature avec Leroy Merlin du premier corporate PPA éolien pour une centrale neuve en France15 Le contrat signé avec Leroy Merlin en février 2023 porte sur la production d’une ferme éolienne de 23,6 MW, actuellement en construction. Il s’agit du premier corporate PPA additionnel éolien signé en France : c’est la première fois qu’une entreprise s’engage à s’approvisionner sur le long terme (23 ans) auprès d’une ferme éolienne nouvelle qui lui est dédiée dès sa mise en service. AMBITIONS 2023 CONFIRMEES Voltalia rappelle que son objectif 2023 de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 202216, avec un an d’avance. Voltalia réitère par ailleurs son objectif d'EBITDA normatif17 2023 compris entre 275 à 300 millions d'euros. Voltalia annonce que 235 millions d’euros d’EBITDA normatif 2023 ont d’ores et déjà été sécurisés par des contrats existants de vente d’énergie et de services : Environ 223 millions d'euros au sein de son activité Vente d’énergie (avant éliminations), provenant (i) de l’effet de l’indexation contractuelle du chiffre d’affaires sur l’inflation pour les centrales âgées de plus d’un an, (ii) de l’effet année pleine pour les centrales mises en service courant 2022 et (iii) de la production des centrales qui ont été et seront mises en services en 2023 (1 GW est actuellement en construction, dont 0,8 GW démarreront leur production avant la fin de l’année) ;

Environ 57 millions d’euros au sein de son activité de Services (avant éliminations) provenant des contrats signés par les segments (i) Développement, Construction et Fourniture d’équipements et (ii) Exploitation-maintenance ; et

Environ -45 millions d’euros d’éliminations et éléments corporate.



Voltalia prévoit de signer des nouveaux contrats dans le courant de l’année qui génèreront un EBITDA normatif complémentaire permettant d’atteindre l’objectif 2023 tout en préparant les années suivantes. AMBITIONS 2027 REAFFIRMEES Voltalia confirme ses objectifs fixés en octobre dernier dans le cadre de son nouveau plan de croissance à horizon 2027, soit : Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW ;

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW ;

EBITDA normatif 18 : environ 475 millions d’euros ;

: environ 475 millions d’euros ; CO 2 -équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE L’Assemblée Générale se tiendra le 17 mai 2023. 2022 : EXCEPTIONNELLE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE ET COMMERCIALE L’année 2022 a vu la mise en service de centrales pour une capacité record de 442 MW (+42% vs. 2021), dont : Le projet solaire SSM1-2 de 320 MW, le plus grand projet solaire de Voltalia dans le monde, situé dans le complexe de Serra Branca au Brésil, en pleine production depuis le 13 octobre 2022 ;

Le projet solaire Southfarm de 49,9 MW dans le cadre du PPA signé avec la City of London Corporation, premier corporate PPA avec une entité publique au Royaume-Uni ;

Les projets solaires d’Helexia pour une capacité totale de 48 MW. Sur la même période, Voltalia a mis en chantier des centrales pour atteindre une capacité record en construction de 1 022 MW (+76% vs. 2021), dont : SSM3-6 (260 MW) dans le complexe de Serra Branca au Brésil, le plus grand complexe éolien et solaire au monde avec une capacité potentielle de 2,4 GW, situé dans l'Etat du Rio Grande do Norte ;

Karavasta (140 MW) en Albanie, la plus grande centrale solaire des Balkans occidentaux ;

Bolobedu (148 MW), le plus grand site d'énergie renouvelable dédié à une entreprise en Afrique du Sud, signé dans le cadre d’un corporate PPA avec Richards Bay Minerals, filiale de Rio Tinto ;

Le complexe Garrido au Portugal (pour 50,6 MW), adossé à des corporate PPA long terme, qui marque l’accélération de Voltalia sur le marché portugais de la production d’énergie. L’année a également été marquée par une dynamique commerciale record avec un volume de contrats long terme de ventes d’électricité remportés de 1 128 MW (x3, 6 vs. 2021), dont : Avec Renault Group, le plus grand contrat d’approvisionnement en électricité renouvelable jamais signé en France, d’une capacité de 350 MW ;

Avec Leroy Merlin, un corporate PPA solaire de 30 MW représentant 15% de sa consommation électrique française. En parallèle, Voltalia a signé deux partenariats stratégiques et innovants : Un partenariat avec l’Etat ouzbèque de co-développement pour un complexe électrique, le premier du genre en Asie centrale, comprenant des capacités solaires, éoliennes et de stockage par batteries, d'une puissance totale comprise entre 400 et 500 MW ;

Un partenariat avec l’Etat égyptien pour le développement, le financement et l’exploitation d’un complexe de production d’hydrogène vert intégrant des centrales éoliennes et solaires, d'une capacité de 15 000 tonnes par an pouvant être étendu jusqu'à 150 000 tonnes par an. Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023, le 26 avril 2023 (après bourse) DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 mai 2022. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation. Capacité installée au 31 décembre 2022 En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Belgique 15,2 15,2 15,0 Brésil 732,3 324,0 12,0 1 068,3 748,3 Egypte 32,0 32,0 32,0 France 65,3 146,0 4,5 215,8 164,3 Guyane française 8,3 6,8 5,4 13,1 33,6 29,3 Grèce 16,7 16,7 4,7 Italie 14,3 14,3 12,6 Jordanie 57,0 57,0 57,0 Portugal 20,7 20,7 20,0 Espagne 7,8 7,8 6,4 Royaume-Uni 57,3 32,0 89,3 39,3 Total 797,6 699,3 6,8 9,9 57,1 1 570,7 1 128,9 Capacité en construction au 31 décembre 2022 Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil Sud Vannier 23,6 Eolien France Rives Charentaises 37,4 Eolien France Cafesoca 7,5 Hydro Brésil Bolebedu 148,0 Solaire Afrique du Sud Karavasta 140,0 Solaire Albanie SSM 3-6 260,0 Solaire Brésil Logelbach 12,1 Solaire France Montclar 3,7 Solaire France Sable Blanc 5,0 Solaire Guyane française Garrido 50,6 Solaire Portugal Clifton 45,0 Solaire Royaume-Uni Higher Stockbridge 45,0 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3,4 Solaire Italie Cap Sud 20,9 Solaire France Helexia 1,2 Solaire Belgique Helexia 87,0 Solaire Brésil Helexia 0,1 Solaire Espagne Helexia 1,7 Solaire France Helexia 23,7 Solaire Hongrie Helexia 2,4 Solaire Italie Helexia 4,0 Solaire Portugal Total (en MW) 1 021,7 Production d’électricité au 31 décembre 2022 En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride19 2022 2021 Belgique 13,5 13,5 10,6 Brésil 2 736,0 255,7 44,5 3 036,2 3 566,4 Egypte 75,5 75,5 75,3 France 129,2 154,5 7,3 291,0 248,7 Guyane française 7,4 36,4 1,6 45,4 57,9 Grèce 22,5 22,5 6,8 Italie 22,3 22,3 12,4 Jordanie 128,7 128,7 130,4 Portugal 25,8 25,8 19,9 Espagne 10,1 10,1 6,6 Royaume-Uni 8,8 8,8 7,8 Total 2 865,2 724,8 36,4 8,9 44,5 3 679,8 4 142,8 Compte de résultat consolidé (Non audité) En milliers d'euros Au 31 Décembre 2022 Au 31 Décembre 2021

(Chiffres publiés) Total produits 469 027 358 668 Achats et sous-traitance (173 463) (119 740) Autres charges d'exploitation (139 099) (99 600) Charges de personnel (48 918) (44 584) Autres produits et charges courants 29 860 42 853 EBITDA 137 407 137 597 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (73 859) (71 243) Résultat opérationnel courant 63 548 66 354 Autres produits et charges non courants (7 641) (4 472) Résultat opérationnel (EBIT) 55 907 61 882 Coût net de l'endettement financier (63 027) (50 398) Autres produits et charges financiers 18 087 6 545 Impôt sur les résultats et assimilés (18 132) (17 366) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (247) 562 Résultat net (7 412) 1 225 Participations ne conférant pas le contrôle 238 (2 548) Part du Groupe (7 174) (1 323) Bilan consolidé20 (Non audité) En milliers d’euros Au 31 Décembre 2022 Au 31 Décembre 2021

(chiffres publiés) Goodwill 86 923 77 767 Droits d'utilisation 41 389 43 332 Immobilisations incorporelles 307 534 210 691 Immobilisations corporelles 1 724 645 1 255 870 Participations dans des entreprises associées 2 132 2 765 Autres actifs financiers non courants 8 679 16 646 Actifs d'impôts différés 2 086 1 521 Autres actifs non courants - - Actifs non courants 2 173 388 1 608 592 Stocks, encours et avances fournisseurs 187 345 63 038 Actifs de contrat 26 969 22 799 Créances commerciales 125 610 72 156 Autres actifs financiers courants 65 113 10 793 Autres actifs courants 73 071 44 178 Trésorerie et équivalents de trésorerie 383 557 291 404 Actifs courants 861 665 504 368 Total Actif 3 035 053 2 112 960 Capitaux propres part du Groupe 1 232 412 671 796 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 106 776 62 404 Capitaux propres 1 339 188 734 200 Provisions non courantes 17 155 8 521 Provisions pour départs en retraite & pensions 1 014 1 490 Passifs d'impôts différés 25 898 16 648 Financements non courants 1 025 212 882 632 Autres passifs financiers non courants 17 123 14 770 Autres passifs non courants - 39 Passifs non courants 1 086 402 924 100 Provisions courantes 8 458 5 223 Financements courants 288 228 167 400 Passifs de contrat 5 388 5 792 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 241 752 231 731 Autres passifs financiers courants 7 652 15 391 Autres passifs courants 57 985 29 123 Passifs courants 609 463 454 660 Total Passif 3 035 053 2 112 960

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 2,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 14,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 550 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, EnterNext Tech 40, CAC Mid&Small et Euronext Tech Leaders. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr – T. +33 (0)1 56 88 11 19

1 Le Groupe a enregistré jusqu’en 2021 le produit des cessions d’actifs en « Autres Produits », au sein du « Total Produits » (renommé « Chiffre d’affaires » en 2022). En juin 2020, l’IFRIC a publié une clarification sur la classification en particulier de la cession d’actifs incorporels. A compter de 2022, le Groupe enregistre le produit des cessions d’actifs corporels ou incorporels en « Autres Produits et Charges Courants ».

2 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2023 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme. 3 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027, calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme. 4 Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les comptes 2022 ressort à 5,4 vs. 6,4 en 2021.

5 Voir note 1.

6 (Energie effectivement produite) / (énergie qui serait produite si les centrales produisaient 100% du temps à 100% de leur puissance).

7 Comme précisé dans le DEU 2021 (note 3.3 - page 168).

8 Inclus les obligations convertibles (OCEANE verte) de 250 millions d’euros présentant un coupon de 1% (intérêt cash) et une comptabilisation IFRS d’un intérêt théorique correspondant au coupon équivalent d’une obligation non convertible (intérêt comptable).

9 Dette financière nette / (fonds propres + dette financière nette).

10 Communiqué de presse du 7 février 2023.

11 Communiqué de presse du 10 mars 2023

12 Communiqué de presse du 2 janvier 2023.

13 Communiqué de presse du 8 mars 2023

14 Communiqué de presse du 21 mars 2023

15 Communiqué de presse du 21 février 2023.

16 Communiqué de presse du 4 janvier 2023.

17 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2023 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme. 18 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme.

19 Incluant la production solaire d’Oiapoque

20Au 31 décembre 2019, le « Goodwill » et les « Capitaux propres – part du Groupe » ont été réestimés de 23 015 milliers d’euros afin de refléter au mieux la juste valeur payée dans le cadre de l’acquisition d’Helexia

Pièce jointe Voltalia SA : Résultats annuels 2022

