Voltalia SA: Revenus du troisième trimestre 2020 en hausse de 33 % à taux constants



Revenus du troisième trimestre 2020 en hausse de 33 % à taux constants Revenus en hausse à 61,6 millions d'euros au T3 2020 Ventes d'énergie : forte hausse avec rattrapage saisonnier et nouvelles centrales éoliennes et solaires

Services : croissance modérée par rapport au meilleur T3 historique de 2019 Amélioration attendue de la rentabilité au S2 2020 confirmée par la dynamique du T3 2020 922 MW de nouveaux contrats long-terme de vente d'électricité remportés depuis le 1er janvier 2020 *** Voltalia (Euronext Paris code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie aujourd'hui ses revenus du troisième trimestre 2020. « La performance du troisième trimestre 2020 résulte de la croissance des Ventes d'énergie, portée par une hausse de la puissance installée qui aura un impact positif sur nos revenus et nos profits sur les 20 prochaines années. Les revenus des Services ont légèrement surpassé le record du T3 2019. Avec 922 mégawatts de nouveaux contrats long-terme de vente d'électricité remportés depuis le début de l'année, nous avons déjà sécurisé malgré la crise du covid-19 une puissance installée 2,4 fois supérieure à celle sécurisée sur l'ensemble de l'exercice 2019, qui constituait déjà notre plus haut historique » a commenté Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Revenus du troisième trimestre (T3) et des neuf premiers mois (9M) de 2020 En millions d'euros T3 2020[1] T3 2019[2] Var. à taux réels Var. à taux constants[3] 9M 2020 9M 20191 Var. à taux réels Var. à taux constants Ventes d'énergie 45,4 37,8 +20% +51% 107,5 83,9 +28% +52% Services 36,1 35,6 +1% +7% 85,9 108,9 -21% -17% Total revenus (internes et externes) 81,5 73,4 +11% +30% 193,4 192,8 +0% +13% Eliminations[4] (19,9) (17,2) +15% +20% (43,4) (79,7) -46% -44% Revenus consolidés 61,6 56,2 +10% +33% 150,1 113,0 +33% +53% Autres chiffres clés Production (en GWh) 873 646 +35% +35% 1 788 1 403 +28% +28% Capacité installée (en MW, fin de période) 860 586 +47% +47% Revue des activités Les revenus consolidés du T3 2020 s'élèvent à 61,6 millions d'euros, en hausse de 33% à taux de change constants. Les revenus consolidés des neuf premiers mois de 2020 (9M 2020) s'établissent à 150,1 millions d'euros en hausse de 53% à taux de change constants. Ventes d'énergie Les revenus des 9M 2020 atteignent 107,5 millions d'euros, en hausse de 52 % à taux de change constants, portés par l'augmentation de la puissance installée en exploitation dans les différentes régions. Celle-ci atteint 860 MW à fin septembre 2020. La croissance à taux de change courants est de +28 %, traduisant l'affaiblissement des devises émergentes par rapport à l'euro dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 5,7 au cours des 9M 2020, contre 4,4 au cours des 9M 2019. Les revenus du T3 2020 atteignent 45,4 millions d'euros, en croissance de 51 % à taux de change constants par rapport au T3 2019, soutenue par l'augmentation de la production d'électricité, en hausse de 35% par rapport au T3 2020 et de 68 % par rapport au T2 2020, reflétant la saisonnalité habituelle. La croissance à taux de change courants est de +20 % par rapport au T3 2019 après prise en compte de la dépréciation de 30 % du réal brésilien vis-à-vis de l'euro par rapport à la même période l'an dernier. Par pays : Au Brésil, la croissance de la production est principalement due à la nouvelle centrale éolienne VSM 1. La production des centrales éoliennes plus anciennes est globalement en ligne avec les moyennes long-terme et le T3 2019 ;

En France, la légère baisse de la ressource en vent a été largement compensée par la production des nouvelles centrales solaires et hydroélectriques installées depuis le T3 2019 ;

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Egypte), Voltalia a enregistré une augmentation de la contribution des nouvelles centrales solaires. Services Les revenus des 9M 2020 (internes et externes) atteignent 85,9 millions d'euros, en baisse de 17% à taux de change constants (-21% à taux courants). Tandis que les ventes internes sont en baisse en l'absence de projets fortement contributeurs, les ventes externes sont en croissance de 46 % par rapport aux 9M 2019, portées par le dynamisme commercial depuis fin 2019. Les revenus du T3 2020 (internes et externes) atteignent 36,1 millions d'euros, en croissance de 7% à taux de change constants (et en hausse de 1 % à taux courants) par rapport au T3 2019 : Les revenus totaux de l'activité Développement et Construction atteignent 30,8 millions d'euros, en croissance de 5% à taux constants par rapport au T3 2019. Voltalia enregistre une forte activité de construction pour des projets de clients-tiers en Afrique et en Europe. Les ventes de Développement sont solides mais inférieures à celles du T3 2019 qui comprenait la vente pour 12 millions d'euros de la centrale solaire redéveloppée et rééquipée de Coco-Banane en Guyane française (4,3 mégawatts) ;

Les revenus totaux de l'activité Exploitation-Maintenance s'établissent à 5,2 millions d'euros, en hausse de 15% à taux constants grâce à l'intégration réussie de Greensolver. Les éliminations de revenus sur les 9M 2020 à 43,4 millions d'euros sont en recul de 44 % à taux de change constants

(-46 % à taux courants) par rapport aux 9M 2019 reflétant l'évolution du mix d'activité avec une augmentation des ventes aux clients tiers, notamment pour la Construction. Au T3 2020, la hausse des éliminations de 20 % à taux constants par rapport au T3 2019 (+15 % à taux courants) est liée à une augmentation des ventes internes de Développement sur ce trimestre. Développements récents (depuis la publication des résultats S1 2020 le 24 septembre) Un nouvel investisseur entre au capital de la centrale éolienne VSM 3 (152 mégawatts) au Brésil Au T3 2020, Voltalia a accueilli STOA, un nouvel investisseur au capital de la centrale éolienne VSM 3 au Brésil. STOA est un fonds d'investissement français de premier plan spécialisé dans les projets d'infrastructures dans les pays en développement et émergents. La centrale est désormais détenue à 57 % par Voltalia, 33 % par STOA et les 10 % restants par un partenaire local. Ce partenariat est une bonne illustration de la stratégie de Voltalia visant à développer un grand volume de projets compétitifs pour qu'ils bénéficient également à des investisseurs tiers, via des partenariats long-terme ou des cessions. La dynamique commerciale de Voltalia reste soutenue dans diverses géographies Ventes d'énergie En France, Voltalia et LCL, une banque du groupe Crédit Agricole leader des ETI et des PME, ont lancé une offre inédite en France qui permettra à une quinzaine d'entreprises parmi les plus engagées dans la transition énergétique de bénéficier de contrats qui sécurisent sur une longue période leur approvisionnement en électricité verte à prix garantis. L'électricité proviendra d'une nouvelle centrale de 55 mégawatts que Voltalia va développer et exploiter dans le sud de la France. Services Voltalia poursuit le développement de ses activités en Afrique et conçoit actuellement une centrale solaire de 12 mégawatts au Zimbabwe. Sous réserve de la signature d'un contrat d'EPC (Engineering, Procurement et Construction), la fourniture des équipements et la construction devraient débuter pour une mise en service prévue au T4 2021. A date, Voltalia construit environ 60 mégawatts pour des clients tiers, principalement au Portugal où le carnet de commande de constructions pour clients tiers atteint 300 mégawatts. Ambitions court et moyen-terme confirmées La croissance des revenus au T3 2020 et la dynamique commerciale devraient avoir un impact positif sur la rentabilité du second semestre 2020 par rapport au premier et permet à Voltalia de confirmer qu'il anticipe un EBITDA 2020 d'environ 100 millions d'euros (pour une ressource éolienne/solaire/hydroélectrique moyenne d'ici la fin de l'année), soit une croissance de plus de 50 % par rapport à 2019. Les ambitions de puissance installée et de rentabilité pour 2020, 2021 et 2023 sont confirmées. 2020 2021 2023 Capacité 1 GW en exploitation - 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA ~100 millions d'euros ~170 millions d'euros 275-300 millions d'euros Hypothèses Ressource éolienne/solaire/hydroélectrique moyenne et un taux EUR/BRL de 6,3 à partir du S2 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse - Actifin jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l'évolution du prix de vente de l'électricité produite par Voltalia, à l'évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu'à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel 2019 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2020.Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation. Puissance installée au 30 septembre En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride[5] 30 septembre 2020 30 septembre 2019 Brésil 615,0 16,0 631,0 433,3 Egypte 32,0 32,0 - France 52,2 77,7 4,5 134,4 109,8 Guyane française 6,6 1,7 5,4 13,7 7,3 Grèce 4,7 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 7,3 Portugal 8,8 8,8 4,7 Italie 10,2 10,2 8,1 Belgique 11,6 11,6 11,3 Espagne 6,4 6,4 - Total 667,2 165,3 1,7 9,9 16,0 860,0 586,4 Electricity production report En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total 9M 2020 Total 9M 2019 Brésil 1 440,5 32,8 1 473,3 1229,7 Egypte 59,9 59,9 - France 95,9 84,5 6,2 186,5 126,1 Guyane française 2,9 7,2 14,6 24,8 24,7 Grèce 5,8 5,8 5,9 Royaume-Uni 7,5 7,5 6,5 Portugal 6,2 6,2 2,8 Italie 10,6 10,6 3,3 Belgique 9,5 9,5 3,6 Espagne 4,4 4,4 - Total 1 536,3 191,2 7,2 20,8 32,8 1 788,3 1402,7 [1] Données trimestrielles calculées par différence entre le 9M et le S1 [2] Incluant une réallocation de revenus entre Ventes d'énergie et Services pour 0,4 million d'euros [3] Calculée sur la base des revenus 2020 au taux de change 2019 [4] Eliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière [5] 4 MW de solaire et 12 MW de thermique Fichier PDF dépôt réglementaire



